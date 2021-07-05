«Ей пришлось пострадать»: Андрейченко рассказала о последнем разговоре с мамой перед смертью

Актриса Наталья Андрейченко потеряла маму. Родительница знаменитости скончалась 40 дней назад. О тяжелой утрате звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» сообщила в Instagram. Судя по всему, после смерти матери артистка долго собиралась с мыслями и, наконец, решила записать видеообращение к подписчикам.

Андрейченко рассказала, что общалась с мамой — Лидией Васильевной — за несколько часов до того, как она умерла. Долгое время ее отношения с матерью складывались не очень легко. Однако незадолго до смерти родительницы «Мэри Поппинс» удалось с ней поговорить по душам.

«Я говорила с ней 14 минут за несколько часов до смерти. Маме пришлось очень пострадать в конце, и она просила, чтобы я помогла ей уйти, а я лишь посмеялась. Когда ее привезли домой, и ей снова пришлось вызывать скорую она сказала врачам: «Это мое тело, и у меня есть право распоряжаться им так, как я посчитаю нужным. Если вы хотите лечить меня, делайте это дома!» — поделилась воспоминаниями актриса.

Накануне трагедии Андрейченко с мамой чрезвычайно сблизилась. Звезда часто созванивалась с родительницей, пока та была в клинике, и даже стала ее воспринимать, как лучшую подругу.

«В больнице был удивительный врач, который помогал нашему с мамой общению. Он подносил к ее уху мобильный телефон, и мы могли общаться по часу. Это время нас так сблизило. Мы даже целую жизнь не были так близки. Мы признались друг другу в любви, попрощались друг с другом. Она оказалась для меня лучшей подругой, чего раньше не было», — призналась Андрейченко.

В своем видеообращении к поклонникам знаменитость не уточняла причины смерти матери. Она поблагодарила родительницу за подаренную жизнь и пожелала ей счастливого пути на небесах.

«Мамочка, родная, счастливого тебе пути, спасибо тебе за все! Без тебя мы меня не было! Без тебя я не могла бороться. Буду по тебе скучать. Ты теперь моя лучшая подружка! Лети! Твоя дочь Наташа!» — заключила Андрейченко.

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