«Ей пришлось пострадать»: Андрейченко рассказала о последнем разговоре с мамой перед смертью

|
Карина Исхакова
2 134

Родительница звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» ушла из жизни 40 дней назад.

Фото, видео: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС; Instagram @natalya_andreychenko

Актриса Наталья Андрейченко потеряла маму. Родительница знаменитости скончалась 40 дней назад. О тяжелой утрате звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» сообщила в Instagram. Судя по всему, после смерти матери артистка долго собиралась с мыслями и, наконец, решила записать видеообращение к подписчикам.

Андрейченко рассказала, что общалась с мамой — Лидией Васильевной — за несколько часов до того, как она умерла. Долгое время ее отношения с матерью складывались не очень легко. Однако незадолго до смерти родительницы «Мэри Поппинс» удалось с ней поговорить по душам.

«Я говорила с ней 14 минут за несколько часов до смерти. Маме пришлось очень пострадать в конце, и она просила, чтобы я помогла ей уйти, а я лишь посмеялась. Когда ее привезли домой, и ей снова пришлось вызывать скорую она сказала врачам: «Это мое тело, и у меня есть право распоряжаться им так, как я посчитаю нужным. Если вы хотите лечить меня, делайте это дома!» — поделилась воспоминаниями актриса.

Накануне трагедии Андрейченко с мамой чрезвычайно сблизилась. Звезда часто созванивалась с родительницей, пока та была в клинике, и даже стала ее воспринимать, как лучшую подругу.

«В больнице был удивительный врач, который помогал нашему с мамой общению. Он подносил к ее уху мобильный телефон, и мы могли общаться по часу. Это время нас так сблизило. Мы даже целую жизнь не были так близки. Мы признались друг другу в любви, попрощались друг с другом. Она оказалась для меня лучшей подругой, чего раньше не было», — призналась Андрейченко.

В своем видеообращении к поклонникам знаменитость не уточняла причины смерти матери. Она поблагодарила родительницу за подаренную жизнь и пожелала ей счастливого пути на небесах.

«Мамочка, родная, счастливого тебе пути, спасибо тебе за все! Без тебя мы меня не было! Без тебя я не могла бороться. Буду по тебе скучать. Ты теперь моя лучшая подружка! Лети! Твоя дочь Наташа!» — заключила Андрейченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать музыканта Александра Барыкина скончалась на 94-м году жизни.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.62
0.71 87.07
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
«Рады, что хуже не становится»: Жена Мамонова о состоянии попавшего в реанимацию музыканта
10:03
Макс Покровский подал заявление в полицию на Диму Билана
9:57
Проверка Сибирью: маршрут ралли «Шелковый путь» меняется на ходу
9:51
Снова в СССР: в Госдуме предложили вернуть советскую систему ценообразования
9:47
Оценившие «Спутник V» страны оказались самыми защищенными от COVID-19 в мире
9:38
Впервые за полтора века: Какую аномалию ожидают в России вслед за жарой?

Сейчас читают

Сколько денег заработала сборная России на Евро-2020
Перенесших коронавирус россиян будут персонально приглашать на обследование
Раненый пес сам пришел за помощью в ветеринарную клинику
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака