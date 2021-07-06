Роковая сопка? Почему на месте крушения Ан-26 не первый раз происходят авиакатастрофы
В 2012 году там же нашли Ан-28, который столкнулся с горой.
Фото: ТАСС / Матыцин Валерий
Место крушения Ан-26 с 28 пассажирами на борту не первый раз притягивает авиакатастрофы. По предварительным данным, воздушное судно могло врезаться в сопку и рухнуть на скалы. Выжить никому не удалось.
Как сообщил источник 5-tv.ru в следствии, там же в 2012 году нашли Ан-28, который столкнулся с горой.
«87% причина та же. Нештатным gps отклонение от схемы и столкновение. Часть на склоне часть в море ушло», — пояснил собеседник 5-tv.ru.
Таким образом, предположительно, перед посадкой летчик решил срезать траекторию через сопку «Пятибратка». Однако во время маневра самолет влетел в скалу.
Аналогичный случай произошел на Камчатке 12 сентября 2012 года. Самолет Ан-28, выполнявший рейс из Петропавловская-Камчатского в Палану разбился, предварительно, из-за нарушения экипажем схемы захода на посадку. В крови обоих членов экипажа был обнаружен алкоголь.
В качестве возможных причин трагедии с Ан-26 рассматривают погодные условия, ошибку экипажа и техническую неисправность авиалайнера.
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