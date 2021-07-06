Роковая сопка? Почему на месте крушения Ан-26 не первый раз происходят авиакатастрофы

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 009

В 2012 году там же нашли Ан-28, который столкнулся с горой.

Роковая сопка? Почему на месте крушения Ан-26 не первый раз происходят авиакатастрофы

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

Тема:
Крушение Ан-26 около поселка Палана на Камчатке

Место крушения Ан-26 с 28 пассажирами на борту не первый раз притягивает авиакатастрофы. По предварительным данным, воздушное судно могло врезаться в сопку и рухнуть на скалы. Выжить никому не удалось.

Как сообщил источник 5-tv.ru в следствии, там же в 2012 году нашли Ан-28, который столкнулся с горой.

«87% причина та же. Нештатным gps отклонение от схемы и столкновение. Часть на склоне часть в море ушло», — пояснил собеседник 5-tv.ru.

Таким образом, предположительно, перед посадкой летчик решил срезать траекторию через сопку «Пятибратка». Однако во время маневра самолет влетел в скалу.

Аналогичный случай произошел на Камчатке 12 сентября 2012 года. Самолет Ан-28, выполнявший рейс из Петропавловская-Камчатского в Палану разбился, предварительно, из-за нарушения экипажем схемы захода на посадку. В крови обоих членов экипажа был обнаружен алкоголь.

В качестве возможных причин трагедии с Ан-26 рассматривают погодные условия, ошибку экипажа и техническую неисправность авиалайнера.

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