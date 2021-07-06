От удара черное пятно: видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
На борту летевшего из Петропавловска-Камчатского самолета находилось 28 человек, включая двух детей и шесть членов экипажа.
Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
Уже окончательно известно, что причиной крушения Ан-26 был удар о сопку Пятибратка. Все, кто находился на борту погибли.
На предоставленных МЧС кадрах с места крушения видно, что самолету немного не хватило высоты, чтобы преодолеть гору. Черное пятно располагается на вершине.
Известно, что фюзеляж Ан-26 был обнаружен внизу. А часть деталей в нескольких километрах от побережья.
К слову, это уже вторая подобная авария в этом же месте. В 2012 году в сопку влетел Ан-28. Именно поэтому среди версий трагедии появился человеческий фактор.
«87% причина та же. Нештатным gps отклонение от схемы и столкновение. Часть на склоне часть в море ушло», — пояснил собеседник 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж Ан-26 в условиях плохой видимости зашел перед трагедией на второй круг.
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