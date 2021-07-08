«Смотрите не упадите»: Фанаты подняли на смех Волочкову из-за ее обуви

Новое фото Анастасии Волочковой вновь вызвало множество саркастических комментариев. На этот раз поводом для насмешек стала обувь балерины - а если точнее, ее расклеившаяся подошва. Этот элемент подписчики принялись бурно обсуждать и даже не обратили внимание на мужчин, круживших артистку.

В подписи к посту Волочкова похвасталась, как ее встретили в аэропорту в Астрахани.

«Когда встречают джигиты», — подписала публикацию звездв.

Instagram @volochkova_art

Однако фанаты не рассыпались в комплиментах, а наоборот нашли немало поводов для критики. Высмеяли высокий рост балерины, ее наряд и расклеившуюся обувь, пишет Дни.ру.

«Обувь нуждается в ремонте, прима балерина»;

«У вас башмак расклеился!»;

«Как на ходулях вечно»;

«У вас подошва от босоножек отклеилась, смотрите не упадите»;

«Такое чувство, что она к уже существующей платформе еще подошву приклеила. Что за мания быть как стремянка?», — пишут фолловеры.

Примечательно, что согласно инста-сторис, Анастасия продолжает гулять по городу в тех же босоножках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Волочкова измеряла ширину яхты своим шпагатом.