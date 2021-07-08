«Смотрите не упадите»: Фанаты подняли на смех Волочкову из-за ее обуви
Высокая и отклеившаяся подошва босоножек балерины стала поводом для обсуждения в комментариях в Instagram.
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Новое фото Анастасии Волочковой вновь вызвало множество саркастических комментариев. На этот раз поводом для насмешек стала обувь балерины - а если точнее, ее расклеившаяся подошва. Этот элемент подписчики принялись бурно обсуждать и даже не обратили внимание на мужчин, круживших артистку.
В подписи к посту Волочкова похвасталась, как ее встретили в аэропорту в Астрахани.
«Когда встречают джигиты», — подписала публикацию звездв.
Однако фанаты не рассыпались в комплиментах, а наоборот нашли немало поводов для критики. Высмеяли высокий рост балерины, ее наряд и расклеившуюся обувь, пишет Дни.ру.
«Обувь нуждается в ремонте, прима балерина»;
«У вас башмак расклеился!»;
«Как на ходулях вечно»;
«У вас подошва от босоножек отклеилась, смотрите не упадите»;
«Такое чувство, что она к уже существующей платформе еще подошву приклеила. Что за мания быть как стремянка?», — пишут фолловеры.
Примечательно, что согласно инста-сторис, Анастасия продолжает гулять по городу в тех же босоножках.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Волочкова измеряла ширину яхты своим шпагатом.
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