Живая мумия: собака привела людей к гибнущему в яме с битумом щенку

Трогательная история спасения щенка произошла в Якутии. К гибнущему малышу привела собака. Пес прибежал к бригаде рабочих, и всем своим видом показывал — нужно спешить.

Животное скулило и явно звало за собой. Очевидцы пошли за псом, и увидели страшную картину — в яму с битумом угодил щенок.

В смертельной ловушке он провел не меньше двух дней, но животное успели спасти. Его отмыли, накормили, и вместе со всей семьей, а у мамы-собаки, оказалось еще трое щенков, передали в приют для бездомных животных.