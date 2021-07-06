«Спустя 9 лет опять трагедия»: истории погибших в крушении Ан-26 на Камчатке

В результате крушения Ан-26 погибли 28 человек — все, кто находился на борту, следовавшего по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана. Среди них много совсем молодых людей, которым не исполнилось и 30 лет.

Одному из самых младших — Артему Тищенко — месяц назад исполнилось 17 лет. Как и многие сверстники, увлекался машинами и спортом. Судя по соцсетям, незадолго до трагедии он сделал трогательную татуировку «Только мама достойна любви».

ВКонтакте @a.tischenko2020

Среди погибших был совсем молодой летчик Александр Анисимов. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В июле ему могло исполниться 28 лет.

ВКонтакте / Александр Анисимов

Широкова Мария — 22-летняя девушка. Ее семейная жизнь только начиналась. По информации 5-tv.ru, 31 августа прошлого года она вышла замуж.

Instagram @_olegmaria_shirokovy_

35-летний Иван Сивак перед вылетом в Палану опубликовал на своей странице в Instagram фото из самолета. В комментариях брат пожелал ему удачи. В те часы, когда выяснялась судьба пропавшего Ан-26, под его публикацией многие писали, что молятся за его спасение и спасение других пассажиров.

«Братиш, ты давай живи!» — написал родственник в надежде на хороший исход.

Instagram @memu.ivan

30-летняя Екатерина Поникарова возвращалась из отпуска домой. Об этом 5-tv.ru рассказала сестра погибшей.

5-tv.ru

В салоне самолета пассажирка сделала трогательную фотографию с котом в переноске.

Соцсети

Один из членов экипажа Рюстем Завгаров кроме авиации занимался еще и музыкой. Марина Пастухова — организатор музыкальных фестивалей «Камчатская гитара» — рассказала 5-tv.ru, что тот неоднократно участвовал в мероприятии и помогал ей на концертах. Иногда он выступал с авторской песней в одном из местных кафе.

«Очень отзывчивый, надежный, готовый всегда прийти на помощь, когда у него есть возможность. Очень скромный. Когда объявляла ему благодарность, всегда смущался», — поделилась женщина.

Также на борту была Ольга Мохирева — 42-летняя глава поселка Паланы. У нее осталось двое детей-подростков — сын и дочь — и супруг.



Ok.ru / Ольга Мохирева

Погибла в катастрофе и многодетная мать из рокового поселка Юлия Суровцева, воспитавшая двух дочерей — 6 и 14 лет — и 20 летнего сына. Она была коллегой Мохиревой и руководителем отделом опеки и попечительства администрации.

ВКонтакте @id30688749

Житель Петропавловска-Камчатского Максим Артемьев рассказал, что жители региона друг с другом знакомы через пару рукопожатий и из-за случившегося переживает и волнуется вся Камчатка.

Уроженец Паланы Алексей, а ныне житель Петропавловска-Камчатского, рассказал, что в числе погибших были его одноклассники. И это не первый раз, когда он теряет знакомых в авиакатастрофе.

«Я знал некоторых людей, у меня одноклассники там есть. Спустя девять лет опять трагедия. Когда Ан-28 разбился, там были знакомые», — поделился он.

Речь идет о крушении, которое случилось 12 сентября 2012 года. Самолет Ан-28, выполнявший рейс из Петропавловская-Камчатского в Палану разбился, предварительно, из-за нарушения экипажем схемы захода на посадку. В крови обоих членов экипажа был обнаружен алкоголь.

Связь с Ан-26 прервалась 6 июля после отправления. Он вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. При заходе на посадку экипаж аппарата не вышел на связь. Через несколько часов спасатели нашли обломки пропавшего в Камчатском крае.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа основная версия авиакатастрофы с Ан-26 на Камчатке.