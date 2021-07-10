Дочь звезды русского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала на свой странице в Instagram очередное фото. Подписчики не узнали наследницу знаменитости, которая совсем недавно перенесла еще одну пластическую операцию. Силами и средствами знаменитой мамы 31-летняя Татьяна восстанавливает утраченную красоту.

«День независимости я пропустила, печально! Но еще в календаре любителей мифологии и фэнтези 9 июля обозначен как День веры в единорогов — мифических существ, символизирующих целомудрие, духовную чистоту и благородство. Простите! Скучаю по некоторым людям неистово. Всех люблю!» — написала Татьяна Плаксина.

Instagram @tatiana_plaksin_

В комментариях к снимку фолловеры стали задавать вопросы и оставлять комплименты.

«Танечка, похоже, сделала операцию, вижу изменение в лице… А, возможно, что просто красивая девушка»;

«Красавица! Тебе очень идет такая прическа»;

«Не скучай, мы тоже, Танюша, любим тебя», — пишут пользователи.

Напомним, Татьяна Плаксина три года назад упала с велосипеда и сломала челюсть, потеряв часть зубов. Несколько предыдущих хирургических вмешательств не помогли девушке устранить все последствия аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сломавшая челюсть дочь Успенской перенесла очередную пластическую операцию.