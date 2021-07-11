Отказывают почки: Состояние госпитализированного Мамонова стало критическим

Состояние лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова снова ухудшилось. По данным источника 5-tv.ru, врачи назвали его критическим. У музыканта выявлено поражение легких на 85%. его самочувствие осложняется и другими сопутствующими факторами.

В частности, у знаменитости наблюдаются проблемы с сердцем, и отказывают почки. Медики охарактеризовали состояние Мамонова термином сопор, означающим, что пациент практически не реагирует на внешние раздражители. Конкретных прогнозов сотрудники клиники пока не дают.