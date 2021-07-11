Отказывают почки: Состояние госпитализированного Мамонова стало критическим

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 352

По данным источника 5-tv.ru, у основателя группы «Звуки Му» 85% поражения легких.

Отказывают почки: Состояние госпитализированного Мамонова стало критическим

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Состояние лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова снова ухудшилось. По данным источника 5-tv.ru, врачи назвали его критическим. У музыканта выявлено поражение легких на 85%. его самочувствие осложняется и другими сопутствующими факторами.

В частности, у знаменитости наблюдаются проблемы с сердцем, и отказывают почки. Медики охарактеризовали состояние Мамонова термином сопор, означающим, что пациент практически не реагирует на внешние раздражители. Конкретных прогнозов сотрудники клиники пока не дают.

Медики скорой помощи забрали Петра Мамонова из загородного дома и отправили в столичную Коммунарку 27 июня, после того, как он стал задыхаться. На тот момент у артиста был подтвержден COVID-19, а сам Мамонов находился на карантине. Кроме инфекции, у артиста обнаружили вирусную пневмонию. Позже стало известно, что музыканта подключили к ИВЛ.

Читайте также

+33° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
74.47
-0.73 88.14
-0.64
Время безграничных возможностей: Астропрогноз на неделю с 12 по 18 июля

Последние новости

21:44
«Немой, глухой и в кресле»: Александр Домогаров рассказал о роли своей мечты
21:25
Как питаться в период пандемии, чтобы снизить риск заражения коронавирусом?
21:04
«Давай, ползи»: Арсений и Лиана Шульгины впервые показали лицо внучки Валерии
20:43
Момент, как пассажир открыл аварийный люк самолета в «Шереметьево», попал на видео
20:25
«Моя девушка постоянно бухала»: Дава сообщил об отношениях с алкоголичкой
20:06
Человеческую ногу нашли возле мусорных баков в Приморье

Сейчас читают

Италия — Англия, финал чемпионат Европы-2020, смотреть бесплатную онлайн трансляцию матча, какой канал, 11 июля
Названа вероятная сумма компенсации за открытие двери самолета в Шереметьево
Макгрегор сломал ногу в бою с Порье и снова проиграл
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака