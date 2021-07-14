«Двое из ларца»: сын Николая Расторгуева вырос точной копией отца
Артист впервые за долгое время опубликовал редкий семейный снимок.
Фото, видео: Instagram @nvrastorguev
Известный российский музыкант Николай Расторгуев редко делится с поклонниками семейными фотографиями. Однако на этот раз артист, похоже, решил сделать исключение и опубликовал селфи с подросшим сыном Николаем. Редкий кадр Расторгуев выложил на своей странице в Instagram.
«Прекрасный летний вечер сегодня. После удушающей жары днем — вечерняя прохлада!» — подписал снимок музыкант.
Лидер группы «Любэ» получил восторженные отзывы о звездном наследнике. Многие поклонники отметили, что 27-летний юноша вырос точной копией своего знаменитого родителя.
«Какой сын красавец! Есть в кого, папина копия»
«Николай, сын на вас очень похож»
«Двое из ларца, одинаковых с лица», — писали они.
Известно, что младший сын у Николая Расторгуева родился в 1994 году во втором браке с женой Натальей. Его супруга долгие годы работала костюмером в группе «Зодчие». У исполнителя есть также старший сын Павел, который появился на свет в 1977 году. Благодаря Павлу 64-летний музыкант уже стал дедом — у музыканта подрастает внучка Сонечка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арсений и Лиана Шульгины впервые показали лицо внучки Валерии.
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