«Двое из ларца»: сын Николая Расторгуева вырос точной копией отца

|
Алиса Старжевская
1 030

Артист впервые за долгое время опубликовал редкий семейный снимок.

Фото, видео: Instagram @nvrastorguev

Известный российский музыкант Николай Расторгуев редко делится с поклонниками семейными фотографиями. Однако на этот раз артист, похоже, решил сделать исключение и опубликовал селфи с подросшим сыном Николаем. Редкий кадр Расторгуев выложил на своей странице в Instagram.

«Прекрасный летний вечер сегодня. После удушающей жары днем — вечерняя прохлада!» — подписал снимок музыкант.

Instagram @nvrastorguev

Лидер группы «Любэ» получил восторженные отзывы о звездном наследнике. Многие поклонники отметили, что 27-летний юноша вырос точной копией своего знаменитого родителя.

«Какой сын красавец! Есть в кого, папина копия»

«Николай, сын на вас очень похож»

«Двое из ларца, одинаковых с лица», — писали они.

Известно, что младший сын у Николая Расторгуева родился в 1994 году во втором браке с женой Натальей. Его супруга долгие годы работала костюмером в группе «Зодчие». У исполнителя есть также старший сын Павел, который появился на свет в 1977 году. Благодаря Павлу 64-летний музыкант уже стал дедом — у музыканта подрастает внучка Сонечка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арсений и Лиана Шульгины впервые показали лицо внучки Валерии.

Читайте также

+32° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.12
0.06 87.39
-0.39
Моя ты прелесть! Что разные знаки зодиака ценят больше любви

Последние новости

20:52
Иракское судно полыхает в водах Персидского залива
20:40
Прокуратура готовит апелляцию на приговор Эдварду Билу
20:39
«Блуждающий взгляд и трясущиеся руки»: Хилькевич пожаловалась на признаки депрессии
20:26
На поддержку соцпроектов для повышения уровня жизни россиян выделят 9,5 триллиона рублей
20:13
Какое наследство и кому оставил режиссер Александр Стефанович?
20:02
Захарова ответила главе МИД ФРГ на слова о «политизации» поставок «Спутника V» за рубеж

Сейчас читают

Скончался заслуженный тренер России Марк Рубин
МЧС объявило о надвигающейся на Москву грозе
Кран с алкоголем нашли в гостинице в Геленджике, где прогремел взрыв
Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом
«Все, кранты»: жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака