«Двое из ларца»: сын Николая Расторгуева вырос точной копией отца

Известный российский музыкант Николай Расторгуев редко делится с поклонниками семейными фотографиями. Однако на этот раз артист, похоже, решил сделать исключение и опубликовал селфи с подросшим сыном Николаем. Редкий кадр Расторгуев выложил на своей странице в Instagram.

«Прекрасный летний вечер сегодня. После удушающей жары днем — вечерняя прохлада!» — подписал снимок музыкант.

Instagram @nvrastorguev

Лидер группы «Любэ» получил восторженные отзывы о звездном наследнике. Многие поклонники отметили, что 27-летний юноша вырос точной копией своего знаменитого родителя.

«Какой сын красавец! Есть в кого, папина копия»

«Николай, сын на вас очень похож»

«Двое из ларца, одинаковых с лица», — писали они.

Известно, что младший сын у Николая Расторгуева родился в 1994 году во втором браке с женой Натальей. Его супруга долгие годы работала костюмером в группе «Зодчие». У исполнителя есть также старший сын Павел, который появился на свет в 1977 году. Благодаря Павлу 64-летний музыкант уже стал дедом — у музыканта подрастает внучка Сонечка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арсений и Лиана Шульгины впервые показали лицо внучки Валерии.