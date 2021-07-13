Почему уход Авакова предвещает скорую отставку Зеленского?

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Алексей Хитров
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Политолог Алексей Мартынов заметил, что глава украинского МВД решил покинуть свой пост сразу после разговора тет-а-тет с представителем США.

Почему уход Авакова предвещает скорую отставку Зеленского?

Фото: www.globallookpress / Stefanie Loos

Заявление Арсена Авакова об уходе с должности, которую он занимал с 2014 года, свидетельствует о скорой отставке президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал директор «Международного института новейших государств» Алексей Мартынов. Он подчеркнул, что глава Незалежной может уйти уже до конца текущего года.

«У Авакова — звериное чутье. Он совершенно четко ориентируется в происходящем, и я думаю, что можно смело собирать ставки, сколько еще Зеленский просидит, с максимальным таймингом до Нового года. <…> Это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля. Благодаря звериному чутью Авакова, которое не раз спасало его в карьере, он в очередной раз делает такой элегантный финт», — цитирует Мартынова РИА Новости.

При этом политолог считает, что Аваков «не пропадет с украинской сцены». Он обращает внимание на то, что заявление о своей отставке глава МВД Украины сделал после разговора с американским представителем с глазу на глаз, и что ему стало известно — «хороший вопрос».

«Я бы стал собирать ставки, сколько осталось Зеленскому», — еще раз подчеркнул Мартынов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада рассмотрит его 15 июля.

Министром внутренних дел Незалежной Аваков стал 27 февраля 2014 года. После ухода с поста президента Петра Порошенко и избрания Владимира Зеленского Аваков стал одним из двух министров, которые сохранили свои посты в новом кабмине (второй — министр финансов Оксана Маркарова).

На Украине неоднократно проходили акции с требованием отставки Авакова. В частности, к нему предъявлялись претензии в связи с расследованиями убийств журналиста Павла Шеремета в 2016 году и бывшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в 2018-м.

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