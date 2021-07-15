Сбылась мечта Собчак: модельер Джемал Махмудов сжег платье Волочковой

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Оксана Тарасова
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Давняя вражда звездных блондинок непримирима. По словам балерины, на памяти которой много обид на Собчак, ей есть, что отправить в огонь.

Сбылась мечта Собчак: модельер Джемал Махмудов сжег платье Волочковой

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Модельер Джемал Махмудов исполнил желание Ксении Собчак и безжалостно сжег платья, которые, по его мнению, не подходили балерине Анастасии Волочковой, после чего создал для нее идеальный образ. Эпатажная танцовщица стала гостем авторского шоу дизайнера, но, прежде чем получить наряд мечты, рассталась с парой вещей из собственного гардероба.

Перед тем, как предать огню одно из вечерних платьев Волочковой — изумрудное в пол и усыпанное каменьями — Махмудов не преминул напомнить ей о давней сопернице Ксении Собчак. Как известно, многие годы блондинки недолюбливают друг друга и не упускают возможности отпустить злую шутку в адрес оппонентки.

К примеру, журналистка как-то заявила, что балерина сама себе покупает цветы, а потом фотографируется с ними для социальных сетей — чтобы создать видимость повышенного интереса со стороны мужчин. И это еще не самое обидное.

Instagram @mddjemal

«Ну что, Настя, исполним мечту Ксении Анатольевны Собчак? Будем жечь твое платье», — заявил модельер.

«Если у Собчак главная мечта жизни — сжечь мое платье, то это самый несчастный человек на земле! А я самый счастливый, потому что могу снять платье и избавиться от него. Мне есть, что отправить в огонь», — ответила Волочкова.

Как многие полагают, конфликт между двумя знаменитостями берет свое начало в нулевых. Тогда, по одной из версий, балерина увела у Собчак ухажера Вячеслава Лейбмана. Сама Волочкова утверждает, что никогда не охотилась на кавалеров заклятой подружки и видит причину нелюбви к себе в банальной зависти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле Ксения Собчак ненавидит Анастасию Волочкову.

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