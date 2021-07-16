«В гробу карманов нет»: что оставил в наследство близким покойный Петр Мамонов

Знаменитый российский актер и музыкант Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни. Близкие родственники и друзья до конца верили в выздоровление артиста. Для многих товарищей Мамонов стал уже чем-то вечным — за годы жизни он успел сняться в нескольких культовых кинокартинах, написать множество песен и даже издать шесть книг.

Личная жизнь ныне покойного артиста сложилась не менее благополучно — у Мамонова остались супруга и три сына. Поскольку всю жизнь актер занимался творчеством, главным наследством, на которое могут рассчитывать его дети, станут авторские отчисления за использование в будущем музыкальных и поэтических произведений.

«В гробу карманов нет, что собрал в душе, тем и будешь лежать!» — отмечал как-то Мамонов в своих интервью.

Надо сказать, что знаменитый артист сам нередко задавался вопросом, что останется после него. При этом из последних его высказываний понятно, что материальные ценности были не так важны для художника.

«Что после меня останется? Может быть, несколько стихотворений и фильм „Остров“», — подчеркивал он.

Кроме того, Мамонов с женой и детьми жил в трехкомнатной квартире. Позже музыкант осуществил свою мечту и построил роскошный особняк, в который вложил все свои накопленные сбережения.

«У меня дом в 800 квадратных метров, у меня три Mercedes, у меня участок в гектар земли, где сосны растут, у меня четыре гитары лучших», — рассказывал артист.

В московской квартире Мамонова в настоящее время живет семья его сына. Как будет распределяться остальное наследство — пока непонятно. Однако дети вряд ли захотят переезжать в деревенский домик — уж больно далеко ездить на работу из области в центр столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что станет с последним фильмом Мамонова после его смерти.