Что станет с последним фильмом Мамонова после его смерти?

Выдающий музыкант Петр Мамонов запомнился россиянам не только по работе в коллективе «Звуки Му». Он также регулярно снимался в кино. Одним из самых известных проектов артиста, пожалуй, был «Остров» режиссера Павла Лунгина. Впрочем, привлекали гения не только полнометражные картины.

Как сообщил корреспондентам «Газета.ru» режиссер Игорь Гринякин, Мамонов незадолго до смерти снимался в сериале «Каждому свое». Это история о друзьях, выросших в детском доме, которые мечтают перебраться из Волгограда в Москву. Петру Николаевичу досталась роль сторожа. Драму зрители ждали с нетерпением, а теперь задаются лишь одним вопросом: что будет с картиной после смерти знаменитого актера?

«Кошмарная новость. Царствие ему небесное. Это был человек с большой буквы. Мне нечего сказать, это был такой близкий человек для нас… Сериал еще не вышел, но уже отснят. Возможно, его скоро покажут», — заключил Гринякин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне COVID у Петра Мамонов постепенно начали отказывать органы. Сообщалось, что последние дни у артиста едва билось сердце — его приходилось стимулировать искусственно. О кончине лидера «Звуки Му» сообщила супруга — Ольга Мамонова. Гения планируют похоронить на Троекуровском кладбище столицы.