Смерть ходила по пятам: мистические совпадения в жизни Петра Мамонова

Страна прощается с легендарным рокером, актером и поистине уникальным человеком — на 71-м году жизни скончался Петр Мамонов. Две последние недели он находился в состоянии искусственной комы, дышал с помощью аппарата ИВЛ. Его близкие и поклонники надеялись на выздоровление, но последствия коронавируса оказались сильнее.

Как рассказала жена артиста Ольга Мамонова в интервью 5-tv.ru, незадолго до смерти он пребывал в хорошем расположении духа, посвящал себя ежедневной молитве, был радостен и спокоен. Хороший период жизни — так назвала это время Мамонова. Но потом, как гром среди ясного неба, на пожилого музыканта обрушилась болезнь. Прогрессировала быстро: не успели опомниться, как приехали врачи, потом госпитализация, кома… И конец.

Судьба Петра Мамонова была неординарной, многие события можно назвать мистическими. И если тот факт, что скандальный рокер может превратиться в набожного отшельника, не удивит большинство искушенных жизнью людей, то некоторым событиям действительно трудно найти объяснение.

Клиническая смерть Петра Мамонова в 25 лет

Будучи молодым человеком — ему было 25 лет — Мамонов пережил клиническую смерть. Об этом опыте он лично рассказывал телеведущему Борису Корчевникову. В пьяной драке актеру воткнули в грудь напильник. Было повреждено легкое. 40 дней Мамонов провел в коме, но выкарабкался. О ранении напоминал только шрам — его внимательный зритель может разглядеть в фильме «Игла» с Виктором Цоем в главной роли.

РИА Новости / Игорь Михалев

«Я ничего не видел за этим порогом, но помню одно ощущение — отступила боль и наступил покой. Все залито серым, и покой», — вспоминал Мамонов.

В 25 лет врачи спасли музыканта, которому так много неоднозначного, но безусловно легендарного предстояло сделать для андеграунд-культуры. Легкие его, пробитые насквозь, продолжили дышать и прослужили еще более полувека. Но все же отказали из-за коварной болезни. Еще два дня назад врачи пытались заставить Мамонова вдыхать воздух самостоятельно, без помощи ИВЛ, но в этот раз безуспешно.

Операции Петра Мамонова на сердце

В 2019 году создатель группы «Звуки Му» снова оказался в реанимации с обширным инфарктом. В последующие дни одну за другой он перенес две операции. Исцелил знаменитого пациента ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии, так говорила Ольга Мамонова. Еще она говорила, что после непростого лечения супруг чувствовал себя изумительно.

«Я его даже таким не помню!» — удивлялась жена.

Еще одно испытание, снова тело кромсают, а он лишь выглядит бодрее. Будто показывает смерти язык и дразнит — еще не время. И работает дальше, и живет в своем лесу, удивляя, не давая себя забыть.

Мамонов пережил лучшего друга Александра Липницкого на 113 дней

За четыре месяца до Мамонова погиб его лучший друг Александр Липницкий. Эти двое знали друг друга с детства, вместе выросли в Каретном ряду, учились в одной московской школе. Вместе же ребята организовали первые выступления под акустическую гитару — квартирные. Вскоре Петр Мамонов решил создать собственную группу.

Липницкий, как не раз упоминалось знаменитыми собратьями его по року, специально для друзей построил у себя на даче отличную студию звукозаписи. Там вместе с еще молодыми «Звуками Му» и сам поигрывал на басу. Первый состав не раз распадавшегося коллектива в последний раз выступил в 1990 году. Но после этого Липницкий и Мамонов остались добрыми приятелями. Первый стал музыкальным критиком и журналистом, второй — он искал себя в разном. И находил — в кино, театре, вере.

25 марта этого года практически без исключения все российские рокеры скорбели о Липницком, который провалился под лед во время прогулки с собакой. Попытался спасти своего питомца — и утонул сам. Тело его водолазы нашли только спустя два дня.

РИА Новости / Ижевский

Мистическим совпадением в жизни Мамонова можно назвать и тот факт, что он вырос в том же дворе, где прежде жил Владимир Высоцкий. Знаменитый бард, разрывавший и продолжающий после смерти разрывать сердца миллионов пронзительными стихами, как будто тоже зазывал смерть, но настигла она его совсем молодым — в 42 года. Драмы, безумного графика и алкоголя не выдержало сердце.

Сгоревшая церковь из фильма «Остров»

Мамонов, ветеран рок-клуба, которому также известны бесшабашные вечеринки, запрещенные препараты, бессонные дни и ночи, к концу жизни стал другим человеком. Когда в свет вышел фильм «Остров» — картина о душевном искуплении предателя, о том, как грешник может стать учителем, судьбу главного героя часто ассоциировали с его исполнителем.

«Жизнь — это вообще серьезное дело», — эту фразу часто приписывали самому Мамонову, хотя сказал ее герой фильма, старец Анатолий, что умер с чистой душой в тот день, который загадал.

В начале лета еще одно событие напомнило о рассказанной режиссером Павлом Лунгиным истории — в Карелии сгорела церковь из фильма «Остров». Сгорела до тла. После выхода ленты на экраны художественная декорация стала культовым местом, многие воспринимали ее за настоящую обитель. Через месяц угас в больничной палате и Петр Мамонов.

ТАСС / Сысоев Григорий

1 июля музыканта госпитализировали с коронавирусом. Кроме инфекции, у него обнаружили вирусную пневмонию. У Мамонова были поражены более чем на 60% легкие, его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Так неохота, чтоб он умирал, говорила Ольга Мамонова, будто уже прощаясь, но все же с надеждой в сердце. Но вывести из комы медики его не смогли. 15 июля Мамонов умер. Он найдет свое последнее пристанище на Верейском кладбище в Подмосковье.

Отступила боль, все залито серым, и покой — так говорил о своей «первой смерти» артист. И в памяти миллионов он останется человеком, который в хаосе жизни смог обрести свой покой. Так приятно в это верить, не правда ли?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РЕН ТВ покажет один из последних концертов Петра Мамонова.