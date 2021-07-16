«Мерзкие нацисты»: россияне ответили поглумившимся над умершим Мамоновым украинцам

Российский музыкант и актер Петр Мамонов скончался 15 июля после двухнедельной борьбы с корониварусом. Смерть основателя группы «Звуки Му» стала трагедий для его поклонников и коллег. Однако, нашлись и те, кто решил поглумиться над покойным Петром Николаевичем.

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» опубликовал фотографию Мамонова. При этом, лицо российского музыканта перечеркнутую красной надписью — «ликвидирован».

По словам авторов издания, у них была веская причина поместить Петра Мамонова на своем сайте. «Миротворец» объяснил, что основатель группы «Звуки Му» сознательно нарушал границу Украины, посещая Крым и проводя концерты в Симферополе, пишет «Утро.ру».

Российские журналисты молниеносно отреагировали на оскорбительную публикацию. Роман Голованов выложил на своем Telegram-канале скриншот публикации. Не сдерживая эмоций, он ответил изданию, оскорбившему покойного Мамонова.

«Мерзкие и ничтожные нацисты», — написал Голованов.

Его поддержала телеведущая Ольга Скабеева. Российская журналистка прокомментировала действия «Миротворца» саркастичной надписью.

«Современная Украина», — написала Скабеева в Telegram.

Петр Мамонов скончался в Коммунарке, так и не придя в сознание. Российский музыкант и актер 15 дней находился в коме. Он не мог самостоятельно дышать и полностью зависел от ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны дата и место прощания с Петром Мамоновым.