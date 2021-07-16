«Мерзкие нацисты»: россияне ответили поглумившимся над умершим Мамоновым украинцам

|
Карина Исхакова
1 130

Российский музыкант и актер скончался 15 июля после двухнедельной борьбы с коронавирусом.

«Мерзкие нацисты»: россияне ответили поглумившимся над умершим Мамоновым украинцам

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Тема:
Умер Петр Мамонов

Российский музыкант и актер Петр Мамонов скончался 15 июля после двухнедельной борьбы с корониварусом. Смерть основателя группы «Звуки Му» стала трагедий для его поклонников и коллег. Однако, нашлись и те, кто решил поглумиться над покойным Петром Николаевичем.

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» опубликовал фотографию Мамонова. При этом, лицо российского музыканта перечеркнутую красной надписью — «ликвидирован».

По словам авторов издания, у них была веская причина поместить Петра Мамонова на своем сайте. «Миротворец» объяснил, что основатель группы «Звуки Му» сознательно нарушал границу Украины, посещая Крым и проводя концерты в Симферополе, пишет «Утро.ру».

Российские журналисты молниеносно отреагировали на оскорбительную публикацию. Роман Голованов выложил на своем Telegram-канале скриншот публикации. Не сдерживая эмоций, он ответил изданию, оскорбившему покойного Мамонова.

«Мерзкие и ничтожные нацисты», — написал Голованов.

Его поддержала телеведущая Ольга Скабеева. Российская журналистка прокомментировала действия «Миротворца» саркастичной надписью.

«Современная Украина», — написала Скабеева в Telegram.

Петр Мамонов скончался в Коммунарке, так и не придя в сознание. Российский музыкант и актер 15 дней находился в коме. Он не мог самостоятельно дышать и полностью зависел от ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны дата и место прощания с Петром Мамоновым.

Тема:
Умер Петр Мамонов
17 июл
Видео: гроб с телом Петра Мамонова вынесли из Донского монастыря
17 июл
Яблоку некуда упасть: поцеловать гроб умершего от СОVID Мамонова пришли сотни фанатов
17 июл
В Москве проходит церемония прощания с Петром Мамоновым
17 июл
«Когда уже умрет МакSим»: Шнуров сочинил стихотворение о смертях звезд
16 июл
Смерть ходила по пятам: мистические совпадения в жизни Петра Мамонова
16 июл
Стали известны дата и место прощания с Петром Мамоновым
16 июл
«В гробу карманов нет»: что оставил в наследство близким покойный Петр Мамонов
16 июл
«Символ свободы»: Мазаев оценил масштаб личности Мамонова для их поколения
15 июл
«Он был неубиваемый»: режиссер Лобан вспомнил, как Мамонов жил с напильником в сердце
15 июл
Что станет с последним фильмом Мамонова после его смерти?

Читайте также

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Мажорка? Что известно о москвичке, устроившей смертельное ДТП с детьми
12:09
Российский фильм получил гран-при на Каннском кинофестивале
11:55
Видео: гроб с телом Петра Мамонова вынесли из Донского монастыря
11:38
Яблоку некуда упасть: поцеловать гроб умершего от СОVID Мамонова пришли сотни фанатов
11:17
Муж Бородиной жеманно похвастался навязчивым вниманием поклонниц
11:02
Фото: мужчина разбился при падении дельтаплана в Белгородской области

Сейчас читают

Губерниев оценил новое фото российской биатлонистки Куклиной в бикини
Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными овациями
Мужчина ударил полицейского по лицу на входе в мечеть в Москве
Рунический гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для всех знаков зодиака
Яблоку некуда упасть: поцеловать гроб умершего от СОVID Мамонова пришли сотни фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака