«Когда уже умрет МакSим»: Шнуров сочинил стихотворение о смертях звезд

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Мария Евстигнеева
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Музыкант с помощью рифмы высмеял активность блогеров, которые зарабатывают на кончине знаменитостей.

«Когда уже умрет МакSим»: Шнуров сочинил стихотворение о смертях звезд

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Тема:
Умер Петр Мамонов

Музыкант Сергей Шнуров после долгого затишья снова начал публиковать авторские стихотворения на злободневные темы в Instagram. На этот раз под хлест его строчек попали блогеры и журналисты, которые активно муссировали информацию о смерти актера Петра Мамонова и «предвкушают» кончину певицы МакSим, находящейся сейчас в тяжелом состоянии.

«Ну слава богу, есть писать о ком. Чем бы питались блогеры на свете? Они, как воронье, на труп летят», — отметил Шнуров.

По мнению основателя группы «Ленинград», все вокруг только и ждут повода, чтобы писать некрологи ради трафика.

«Все ждут, когда уже умрет МакSим, чтоб некрологи стряпать всех мастей. И собирать просмотры с ними, лайки. Из трупов складывают потихоньку трафик», — написал Шнуров.

При этом артист в рифмах сообщил о том, что сам таким образом горевать не намерен, так как не является гуманистом.

«Я мог бы тоже поскорбеть. Но нафиг. Не гуманист я. В этом правда ваша», — пояснил музыкант.

 
 
 
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Публикация от ЗОЯ (@shnurovs)

На стихотворение незамедлительно отреагировали подписчики Шнурова. Кто-то нашел его слова разумными, а кто-то — слишком циничными.

«Дядя Сережа опять закукарекал»;

«Так трогательно и в то же время правдиво. Горько это все осознавать»;

«Когда человек публично заявляет, что он не будет публично комментировать смерть, он публично комментирует смерть», — отметили фолловеры Шнурова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фониатр оценила шансы МакSим петь после длительного пребывания на ИВЛ.

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