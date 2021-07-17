Гроб не влез в могилу! Петра Мамонова похоронили на Верейском кладбище в Подмосковье
Российский музыкант и актер, лидер группы «Звуки Му» скончался на 71-м году жизни 15 июля, не сумев одолеть коронавирус.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище города Верея в Московской области. Свое последнее пристанище российский музыкант и актер, лидер группы «Звуки Му» там обрел в субботу, 17 июля. Отдать дань памяти своему родственнику, коллеге, другу и кумиру пришли десятки человек. Видео имеется в распоряжении 5-tv.ru.
Согласно имеющимся данным, после завершения церемонии погребения близкие и фанаты Петра Мамонова не покидали кладбище еще порядка получаса. Люди стояли у могилы артиста, некоторые не могли сдержать слез.
Вдова артиста и музыканта Ольга Мамонова поблагодарила присутствующих.
«Спасибо, что проводили его», — вдова культовой личности.
О госпитализации Петра Мамонова с коронавирусом стало известно 1 июля. Кроме инфекции, у него обнаружили вирусную пневмонию. У Мамонова были поражены более чем на 60% легкие, его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Так неохота, чтоб он умирал, говорила Ольга Мамонова, будто уже прощаясь, но все же с надеждой в сердце. Но вывести из комы медики его не смогли. 15 июля Мамонов умер в возрасте 70 лет.
Петр Мамонов был основателем и лидером андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз», «Царь» и «Остров» Павла Лунгина. Главная роль монаха в «Острове» принесла ему множество наград.
Ранее 5-tv.ru писал о мистических совпадениях в жизни Петра Мамонова.
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