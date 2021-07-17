Скончался второй из трех малышей, которых как кегли разбросали на зебре в Москве

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Игорь Рязов
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Страшное ДТП произошло на улице Авиаторов произошло 16 июля. За рулем иномарки сидела 18-летняя девушка.

Скончался второй из трех малышей, которых как кегли разбросали на зебре в Москве

Фото: depositphotos / xload

Второй из трех детей, которых на пешеходном переходе в Москве, сбила юная автоледи, скончался. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малышу было три года», — говорится в сообщении столичных дорожных полицейских.

Как сообщал 5-tv.ru, страшное ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. 18-летняя девушка за рулем легковушки марки Mazda не стала тормозить перед идущими через дорогу мамой с тремя детьми и бабушкой. В итоге она сбила троих малышей: девятимесячного младенца, а также детей трех и пяти лет.

Сильнее всех досталось пятилетнему мальчику — у него зафиксировали перелом основания черепа. Для спасения его жизни на место происшествия отправляли вертолет санавиации. Через несколько часов он скончался в больнице.

За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя девушка. Водительские права она получила в декабре прошлого года. За последующие восемь месяцев девушку оштрафовали за нарушение ПДД восемь раз. Автоледи не стала пытаться скрыться с места аварии — после ДТП она выбежала из машины и побежала к детям.

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