Что нос мужчины может рассказать о его характере?

Бытует народное мнение, что форма носа мужчины может многое рассказать о его характере, а также о достоинствах и недостатках. Эта часть человеческого лица имеет огромную дифференциацию. Прямую аналогию имеют различия между представителями сильной половины человечества.

Крючковатый нос

Обладатели такой формы носа — настоящие мачо. Они могут быть и не совсем привлекательны внешне, но всегда берут своим обаянием и харизмой. Женщины, как правило, находят их очень сексуальными. Кавалеры знают, как покорить любую девушку и при этом могут легко разбить ей сердце. Могут иметь склонность к частой смене партнерш.

Нос с горбинкой

Очень брутальные мужчины. Однако за их внешностью скрывается ранимая душа. Они не отличаются щедростью на комплименты и романтические поступки. У них на уме только физическая близость, которую они всегда ставят на первое место.

Римский нос

Прирожденные защитники и те, про которых говорят — «за ним как за каменной стеной». Они полны энергии, мужественности и стремятся к стабильности. Рядом с таким мужчиной никто не пропадет, даже в кризис. Их партнерша должна быть сильной личностью.

Широкий и крупный нос

Везунчики во всех сферах жизни. Им по силам все, за что бы они ни взялись. В личной жизни они обладают высокой сексуальностью и активностью. К тому же, они не боятся рутины и при большой любви могут стать настоящими семьянинами.

Длинный нос

Мужчины с длинным носом смогут дать фору в интимном плане. Они прекрасные обольстители и готовы пойти на многое, чтобы добиться расположения девушки. Такой любовник останется в памяти у каждой, кто попадет в его сети.

Острый узкий нос

О чувственной и ранимой натуре говорит узкий и заостренный нос. Представители такой формы отличаются злопамятностью и обидчивостью. Однако, несмотря на негативные черты характера, для своей любимой он готов стать самым чутким и заботливым.

Нос картошкой

Обладатель такого носа является преданным, нежным и заботливым. Он всегда ставит на первый план семейные ценности и потому торопится взять любимую в жены. Будет стараться стать лучшим мужем и отцом. Всегда прямолинейный и конкретный.

Широкий маленький нос

Любитель приключений, авантюр и путешествий. Стремится узнать новое и никогда не будет стоять на месте. Рядом с ним никто не соскучится.

Вздернутый нос

Представители такой формы носа — настоящие интеллигенты. Они обладают пылким темпераментом как в общении, так и в интимной жизни.

Курносый нос

Это — агрессоры, которые любят спорить и критиковать окружающих. Все дело в их внутренних страхах и комплексах. Только та, которая сможет понять истинную суть этого мужчины, сможет построить с ним счастье.

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