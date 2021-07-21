«Надеюсь, это дело станет уроком»: Пьеха высказался о скандале с избиением сына

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Карина Бернтгольц
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Певец показал видео, на котором запечатлена кричащая Ирина Безбородова, и прокомментировал ее слова.

Фото, видео: Instagram @wolfieha

Известный музыкальный исполнитель Стас Пьеха высказался о скандале с избиением сына. Накануне его ребенок отдыхал за городом, где подружился с соседским мальчиком, однако мама последнего была против общения детей. В результате женщина устроила драку, которая закончилась госпитализацией сына артиста с травмами. Агрессивной родительницей оказалась жена знаменитого арбитра Владислава Безбородова.

На своей странице в instagram Пьеха показал кусочек потасовки, где отчетливо слышны крики женщины.

«Я за своего ребенка ударю кого угодно. Мои дети неприкосновенны», — утверждаает Безбородова.

Пьеха не смог оставить такие высказывания без внимания и обратился к подписчикам.

«Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с Г-жой Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой — все дети неприкосновенны!<…> Я очень надеюсь что это дело станет для многих важным уроком… повторюсь… нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого», — заключил музыкант.

Instagram @wolfieha

Фолловеры посочувствовали Пьехе и ужаснулись тому, как себя может вести жена знаменитого арбитра.

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