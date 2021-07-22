«Чтоб другим не повадно было»: Рудковская требует посадить избившую сына Пьехи

Продюсер Яна Рудковская уверена, что жена футбольного судьи Владислава Безбородова, которая напала с кулаками на семилетнего сына певца Стаса Пьехи, должна быть строго наказана реальным тюремным сроком. Женщине, которая подняла руку на ребенка, по мнению бизнес-вумен, нет прощения.

Как известно, наследник певца Петя пострадал в стычке с соседкой Ириной Безбородовой недалеко от дома под Петербургом. Мальчик проткнул бассейн во дворе женщины, что та восприняла как вызов. Досталось от нее имаме Петра, и бабушке, и дяде. Сейчас парнишка находится в больнице с родительницей. Возбуждено уголовное дело.

Как отмечал звездный адвокат Сергей Жорин, расследование инцидента взял под личный контроль лично глава Следкома Александр Бастрыкин. К данному моменту опрошены все участники и свидетели потасовки, проведен ряд специальных проверок.

Многодетная мама Яна Рудковская, которая не приемлет агрессии по отношению к малышам, вспомнила и о своем печальном опыте. Продюсеру, по ее словам, приходилось защищать наследников от кулаков отца — ее первого мужа Виктора Батурина. Наказание за такие поступки, считает сочувствующая Стасу Пьехе коллега, должно быть суровым и неминуемым.

«Для меня удивительны люди, которые могут наброситься на ребенка. Я не знаю, что было бы со мной, если бы моего ребенка кто-то бы ударил… Надеюсь, что адвокат Стаса отстоит его права. Главное, чтобы эта женщина (Ирина Безбородова. — Прим. ред.) получила срок, чтоб на ее показательном примере другим неповадно было», — цитирует Рудковскую «МК».

Продюсер выразила надежду, что пострадавший мальчик быстро оправится от происшествия. Она также адресовала слова поддержке Стасу Пьехе, которого считает достойным мужчиной и отцом, а также всей его семье.

После разразившегося скандала с избиением сына артиста футбольный судья Владислав Безбородов выгнал из дома виновницу-супругу Ирину. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на это известие отреагировал Стас Пьеха.