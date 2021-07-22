Трое подростков из Москвы изнасиловали 13-летнюю подругу и сняли все на видео

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Анна Васильева
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Девочка долго не решалась рассказать о происшествии взрослым.

Трое подростков из Москвы изнасиловали 13-летнюю подругу и сняли все на видео

Фото: depositphotos / TheVisualsYouNeed

Трое несовершеннолетних парней в возрасте от 16 до 17 лет изнасиловали свою 13-летнюю знакомую в декабре 2020 года. О том, что девочке в напиток подмешали неизвестное вещество, а потом надругались над ней в одной из квартир на юго-западе Москвы, стало известно лишь спустя продолжительное время. Школьница не решалась рассказать об этом взрослым, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, после того, как несовершеннолетняя оказалась в бессознательном состоянии, молодые люди изнасиловали ее. Весь процесс они сняли на видео.

«Подростки пригрозили девочке, что в случае обращения в правоохранительные органы они распространят видеозапись с ее изображением, что и сделали, показав видеозапись своим сверстникам», — сказано в сообщении ведомства.

Троих несовершеннолетних злоумышленников поймали быстро. Им уже предъявлено обвинение.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается», — добавили в СК.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Сахалине школьницу похитила, изнасиловала и убила семейная пара.

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