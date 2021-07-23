В России изменят флаги кораблей Военно-морского флота
Президент подписал указ о статусе и внешнем виде полотнищ морских знамен.
Фото: ТАСС / Лев Федосеев
Некоторые корабли Военно-морского флота России получат флаги нового образца. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, изменения коснутся орденских и гвардейских знамен.
Изменение конфигурации включает в себя перенос логотипа ордена из левого верхнего угла в центр — прямо на пересечение линий Андреевского креста. Кроме того, регламентируется и размер эмблемы — высота ордена должна составлять не менее трети его ширины.
Отдельные статьи указа посвящены не только его внешнему виду, но и статусу. Так, экипажу строго запрещается спускать флаг ВМФ перед противником, а в случае его утраты в бою — незамедлительно заменить запасным.
При этом если корабль окажется захвачен врагом, и защита флага становится невозможно, то капитан обязан отдать приказ об уничтожении всех полотен, находящихся на корабле.
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