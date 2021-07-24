Звездные врата: носители каких имен разбогатеют в новый планетарный год?

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 614

Астролог Михаил Филоненко рассказал 5-tv.ru, кому повезет, пока будут открыты Врата Льва.

Фото, видео: Depositphotos / rfphoto; 5-tv.ru

Новый планетарный год начнется с 28 июня по 12 августа. В этот период у некоторых людей появится возможность улучшить свое финансовое положение. О том, чего ждать от так называемых Ворот Льва в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал участник «Битвы экстрасенсов» — астролог Михаил Филоненко.

«С 28 июля, когда заканчивается нахождение Юпитера в Рыбах, начинаются так называемые Звездные врата, планетарный новый год или Врата Льва. Не просто переход в знак Льва, а 17-дневный переход. И вот этот планетарный Новый год сулит переход всех людей в новое качество», — пояснил собеседник издания.

По словам астролога, в этот период в жизни землян могут кардинально измениться все сферы: от отношений до карьеры.

«Будут открытия каких-то новых возможностей, открытие каких-то магических дверей для многих знаков зодиака. Особенно преуспеют огненные знаки зодиака: Лев, Стрелец, Овен. Также водные знаки зодиака: Скорпион, Рыбы (очень хорошо будет для них, это как продолжение влияния Юпитер, Сатурна и самого Солнца)», — сказал Михаил Филоненко.

Он добавил, что Солнце сильно повлияет на наступающий планетарный Новый год, в который состоится переход в те самые Врата Льва.

«Лев находится под покровительством Солнца, которое источник живительной силы. Самое главное, что это еще и источник благоденствия, то есть солнечные лучи, как деньги, которые будут падать на некоторых людей. Особенно на знаки Земли», — рассказал эксперт.

По его словам, особенно повезет женщинам-Тельцам, которых зовут Ирина, Маргарита, Ксения и Людмила.

«Вот это денежные имена. А мужские имена: Юрий. Георгий, Павел, Искандер или Александр, и Михаил или Максуд», — подытожил астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где в Петербурге можно загадать желание, чтобы оно исполнилось.

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