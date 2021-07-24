Съехавший в кювет автобус с 23 пассажирами на Кубани попал на видео

Видео с места съезда в кювет автобуса с 23 пассажирами на Кубани предоставили в МВД. На кадрах видно, что транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на бок. В настоящий момент на месте инцидента работают экстренные службы.

По данным ведомства, в результате аварии, произошедшей на 14 километре автодороги Нижегородская-Мезмай, 21 человек пострадали и один погиб. В настоящий момент все получившие травмы госпитализированы.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.