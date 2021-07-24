Съехавший в кювет автобус с 23 пассажирами на Кубани попал на видео

|
Карина Бернтгольц
1 596

Кадры с места аварии предоставили в МВД по региону.

Фото, видео: МВД РФ

Видео с места съезда в кювет автобуса с 23 пассажирами на Кубани предоставили в МВД. На кадрах видно, что транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на бок. В настоящий момент на месте инцидента работают экстренные службы. 

По данным ведомства, в результате аварии, произошедшей на 14 километре автодороги Нижегородская-Мезмай, 21 человек пострадали и один погиб. В настоящий момент все получившие травмы госпитализированы. 

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
73.77
0.08 86.85
-0.07
Каким одним словом можно описать каждый знак зодиака?

Последние новости

13:01
Спаситель из ада: кто и зачем насильно упрятал актрису Окуневскую в тюрьму?
12:51
Экс-супруга не дала Грудинину баллотироваться в Госдуму
12:42
Минздрав рекомендовал «Спутник V» для вакцинации пациентов с онкологией
12:31
Смертельный выстрел замначальника уголовного розыска в Ставрополе попал на видео
12:18
Токсичный конкурент: политолог раскрыл план ФРГ и США по устранению Зеленского
12:00
Заместителя начальника отдела угрозыска расстреляли в Ставрополе

Сейчас читают

Пейдж Ванзант проиграла Рейчел Остович на турнире Bare Knuckle FC, обзор боя
Бывшая жена не дала Грудинину баллотироваться в Госдуму
Вкладчики финансовой пирамиды "Финико" могут потерять $350 млн
«На связи в формате 24/7»: Как Стас Пьеха переживает ситуацию с избиением сына?
«Она обязательно поправится»: Певице МакSим стало наконец-то лучше

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака