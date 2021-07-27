🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июля, когда убывающая Луна в Рыбах, стоит потратить силы на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июля, убывающая Луна в знаке Рыб благоволит всем, кто в настоящее время решает какие-либо юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег.
♈ Овен
Звезды призывают Овнов устроить сегодня передышку. Позвольте себе получать жизненные уроки по мере того, как вы двигаетесь вперед. Отдых на свежем воздухе — хороший способ не терять равновесие. Знайте: скоро вас ждут какие-то радостные события. Единственный способ освободить для них место — сопротивляться желанию вернуться в свое прошлое.
Космический совет: забудьте о своем прошлом, чтобы впустить в жизнь изменения.
♉ Телец
Тельцы, навалившиеся в первой половине дня проблемы, решатся сами собой уже ближе к вечеру. Позвольте себе расслабиться и наблюдайте за происходящим со стороны. Любое резкое действие может внести сумятицу и только усложнить ситуацию.
Космический совет: расслабьтесь и понаблюдайте за происходящим со стороны.
♊ Близнецы
Близнецы, во время общения с близким человеком или партнером, контролируйте эмоции и каждое сказанное слово. Иначе вы рискуете спровоцировать конфликт на пустом месте. Сейчас не то время, чтобы разбрасываться людьми и портить с кем-то отношения.
Космический совет: не портите отношения с близкими.
♋ Рак
Раки, звезды напоминают, что вы способны на большее. Трансформацию стоит начинать сейчас. Вы можете получить все, что желаете. Не позволяйте никому обмануть вас и заставляя поверить в обратное.
Космический совет: помните, что вы способны на большее.
♌ Лев
Сейчас Львам стоит думать не о других, а о себе. Вам нужно создать максимально комфортные условия существования. Тогда вы сможете заниматься делами и выполнять поставленные перед вами задачи на максимальном уровне. Но сначала все же подумайте о своем физическом и ментальном здоровье.
Космический совет: задумайтесь о своем физическом и ментальном здоровье.
♍ Дева
Вас окружают потрясающие люди, которые делают вас лучше и притягивают к вам удачу, Девы. Поблагодарите Вселенную, что вам так повезло! А впереди вас ждет еще и встреча с человеком, который может стать вашей второй половинкой. Пристальнее смотрите по сторонам.
Космический совет: смотрите по сторонам, чтобы не пропустить важные события.
♎ Весы
Хватит смотреть на мир через призму пессимизма, Весы. Вы что-то получаете, а что-то теряете — так устроена жизнь. Сегодня вам стоит перенаправить взгляд на то, что у вас получается. Вселенная готова поддержать вас.
Космический совет: хватит смотреть на мир через призму пессимизма.
♏ Скорпион
Скорпионы, настал момент, когда реализация давно построенных планов и осуществление мечты находятся на расстоянии вытянутой руки. Вы долго шли к этому моменту и ваши успехи заметили многие. Не спугните удачу и продолжайте целенаправленно двигаться вперед.
Космический совет: двигайтесь вперед, но не спугните удачу.
♐ Стрелец
Особенность человеческого разума в том, что он имеет неприятную привычку колебаться между прошлым и будущим. Но обе эти крайности — всего лишь иллюзии. Единственное, что у нас действительно есть, — это настоящее время. Итак, присутствуй здесь и сейчас, Стрельцы.
Космический совет: помните, что нужно жить лишь настоящим.
♑ Козерог
Если последнее время вы боролись с дисгармонией в отношениях с партнером, сегодня вы обнаружите, что все решилось само собой. Помните, вам не нужно исправлять всех и вся. Позвольте себе получить заслуженную любовь, это приведет к положительным изменениям.
Космический совет: позвольте себе получать заслуженную любовь.
♒ Водолей
Отправьте весь негатив туда, где он и должны быть — в мусорное ведро. Сегодня самое время навести порядок в своей жизни, Водолеи. Соберитесь и расставьте приоритеты. Для вас наступает благословенное время, когда сбываются мечты и желания.
Космический совет: избавьтесь от негативных мыслей.
♊ Рыбы
Корень всех наших страданий лежит в прошлом. Рыбы, обратите внимание на то, как вы позволяете старым ранам излечить себя. Следите за тем, как вы саботируете собственный рост. Когда вы подниметесь над ситуацией, вы поймете, что в настоящем все просто идеально. Сосредоточение внимания на добре придаст благословениям больше силы.
Космический совет: сосредоточьтесь на добре.
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