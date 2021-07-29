За первые пять месяцев 2021 года в России распалось более 250 тысяч браков. Как отмечают специалисты FinExpertiza, это — семилетний рекорд. Найти идеального партнера для супружеской жизни действительно не так уж просто. Но неужели нельзя предугадать, какими будут отношения, чтобы впоследствии не страдать от душевной боли?

Хиромант Иван Громов считает, что судьба человека «написана» на его ладонях. Знаки на руках, по мнению эксперта, расскажут и о том, сколько глубоких привязанностей будет, и даже намекнут на события, предшествующие возможным разводам. Так какие они, эти тайные символы?

Какой прогноз?

Громов отметил: ищущим ответы на вопросы о любви и верности стоит в первую очередь смотреть на «линию сердца». Это — первая горизонтальная полоса у пальцев. Значительные повреждения на ней — всевозможные «узлы», вертикальные «стены», пунктиры-«пропасти» — говорят о неизбежных проблемах в личной жизни. Возникнуть они могут как в 20 лет, так и в 50.

Кроме того, важно уделить внимание «линиям брака». Они расположены на тыльной стороне ладони, прямо под мизинцем. Количество полос указывает на число серьезных привязанностей.

«Руки никогда не отображают степени официальности отношений. Но если линия оканчивается „рогаткой“, если она идет и резко обрывается или упирается в „стену“ (вертикальную линию — Прим. ред.), это признаки, которые указывают на то, что резко не станет чувств к человеку. Когда такое происходит, браки распадаются», — пояснил Иван Громов читателям 5-tv.ru.

В заключение хиромант добавил, что точный прогноз на жизнь у неподкованного человека составить не получится. Линии, точки, круги и флаги на ладонях могут значить что-то одно по отдельности, и нечто другое вместе. За точной расшифровкой лучше всегда обращаться к профессионалам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как по линиям на ладони определить опасные моменты в своей жизни.