Александрова поделилась правилом воспитания детей, которое переняла у шведов

Актриса Марина Александрова поделилась правилом воспитания детей, которое переняла у знакомой шведской семьи. Знаменитость рассказала, что теперь она разрешает сладкое сыну Андрею и дочери Екатерине только по субботам. Звезда сериала «Домашний арест» рассказала об этом на своей странице в Instagram.

Instagram @mar_alexandrova

Александрова поделилась «аппетитным» фото, на котором изображены всевозможные сладости: вафли, шоколад, несколько видов мармелада и пастила. В центре стола — большая тарелка с ягодами: клубникой и красной смородиной. Можно догадаться, что в рационе детей актрисы преобладают не кондитерские продукты, а натуральные «вкусности».

«Все началось в апреле, когда мы с одной шведской семьей поехали на каникулы. Оказывается, что в Швеции (во всех семьях) есть одно очень любопытное правило воспитания детей. Сладости разрешают есть только в субботу, в остальные дни все воздерживаются, даже взрослые, которые привыкли к этому с детства», — подписала снимок знаменитость.

Марина Александрова отметила, что ее дети с радостью приняли новое правило, тем более, что путешествие началось в выходные. По словам актрисы, эту «игру» уже начали перенимать и ее знакомые. Знаменитость также добавила, что в произведениях Астрид Линдгрен можно найти немало таких «сладких суббот».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Александрова назвала причину взлета в своей карьере.