Страстный или нежный секс? Как по знаку зодиака узнать предпочтения человека

Иногда звезды могут сказать о сексуальных предпочтениях человека, даже больше, чем он сам. Астрологи считают, что по знаку зодиака можно понять не только характер своего партнера, но и его желания и фантазии. Кто-то из представителей зодиакального секса любит нежный секс и долгие прелюдии, а кто-то сторонник экспериментов, не представляющий свою жизнь без похода в магазин для взрослых.

Овен

Эти представители огненной стихии — страстные натуры. В постели Овны горячи, но к сожалению, для своего партнера эгоистичны. Рожденные под этим знаком зодиака, не любят терять ни минуты. Так что ждать долгих прелюдий от них не стоит.

Телец

А вот Тельцов вряд ли получится назвать эгоистами. Эти представители зодиакального круга в первую очередь думают об удовольствии своего партнера и только после о своем. К тому же эти любители разнообразия с радостью соглашаются на эксперименты в постели.

Близнецы

Чувственные Близнецы — настоящие экспериментаторы. Эти представители воздушной стихии любят разнообразие. Рожденные под этим знаком зодиака любят долгие ласки и чувственный секс. Они готовы перепробовать все существующие позы, чтобы понять в какой они лучше всего достигают точки наивысшего наслаждения.

Рак

Рожденные в период с 21 июня по 22 июля не позволят себе лечь в постель с незнакомцев. Для них важно хорошенько узнать своего партнера, установить с ним эмоциональную связь. К процессу Раки подходят со всей нежностью, предпочитая долгие прелюдии.

Лев

Увы, но Львы не так хороши в постели, как они сами привыкли думать. Эти представители зодиакального круга любят хвастаться своими сексуальными победами. Для рожденных в период с 23 июля по 22 августа главную роль играет количество, а не качество.

Дева

Эти представители земной стихии — ценители романтики. Для них ключевую роль играет атмосфера. Спонтанный секс точно не подходит Девам. К процессу им нужно подготовиться: расстелить постель, включить расслабляющую музыку и разжечь ароматные свечи.

Весы

Для Весов важно доставить удовольствие своей второй половинке. Они искренне расстраиваются, если их партнер остался не доволен процессом. Они всегда стараются обсуждать предпочтения в сексе. Эти представители воздушной стихии готовы выполнить любые желания своего любимого человека, чтобы довести его до оргазма.

Скорпион

Скорпионы привыкли планировать абсолютно все, даже дату и время занятия любовью со своим партнером. Зачастую эти представители водной стихии приступают к процессу не по желанию, а согласно графику. При этом рожденные под этим знаком зодиака получают истинное наслаждение именно от спонтанного секса. Им давно пора забыть выражение «супружеский долг» и выкинуть в урну своей ежедневник.

Стрелец

Эти представители зодиакального круга любят погорячее. Фантазия Стрельцов неограниченна миссионерской позой. Они могут дать фору даже звездам порно-индустрии. При этом представители огненной стихии не любят коллекционировать партнеров, для них важно сохранять верность в отношениях.

Козерог

Рожденные под этим знаком зодиака привыкли молчать о своих желаниях. Тема секса для них — табу. Козероги редко обсуждают свои фантазии с партнером. Этим представителям земной стихии давно понять, что в современном мире никто не будет их обсуждать за невинные фантазии.

Водолей

А вот Водолеи любят не только заниматься любовью, но говорить об этом. Они привыкли обсуждать свои фантазии даже с малознакомыми людьми. Они с легкостью могут заговорить с коллегой о своих сексуальных победах. Иногда окружающие воспринимают это, как намек. Но стоит учитывать, что эти представители воздушной стихии просто любят хвастаться.

Рыбы

Рожденные под этим знаком зодиака любят заниматься сексом в нестандартных местах. Одна только мысль о любовных забавах вне дома может с легкостью завести этого представителя водной стихии. Рыбы в принципе сторонники экспериментов. И если консервативные Козероги посчитают ролевые игры — извращением, то Рыбы уже стоят в очереди в магазин для взрослых за новым костюмом.

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