Глафира Тарханова покинула театр «Сатирикон» после 20 лет работы: «Я фрилансер»

Актриса Глафира Тарханова, известная зрителям по роли в сериале «Измены», покинула театр «Сатирикон» после 20 лет работы. Об этом она сообщила своим поклонникам накануне в Instagram, признавшись при этом, что глубоко переживает перемены.

«Расставание… Это всегда непросто… Я — фрилансер…» — объявила она в микроблоге.

К слову, 37-летняя актриса выразила огромную благодарность театру и напомнила, что поставила личный рекорд за годы службы.

«Я благодарна всем и каждому! Особенно моему главному педагогу Константину Аркадьевичу Райкину: за веру в меня, за возможности и за чуткое отношение! Четыре моих декрета — это рекорд в театре „Сатирикон“. Спасибо, за терпение!» — поблагодарила Тарханова.

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Артистка отметила, что надеется на встречи с коллегами в кино. О причинах ухода или возможных скандалах Глафира ничего не упомянула. Уже в своей другой публикации Тарханова заявила, что открыта к предложениям по работе.

«Мой уход из государственного театра не означает моего ухода из профессии. В театральных коммерческих проектах, кино, телефильмах я продолжаю работу», — написала она.

Актриса отметила, что находится в ожидании особенного творчества. Поклонники же принялись ее поддерживать в комментариях.

«Поздравляю с важным этапом, дорогая. Ты мощь сила и талантище. Все будет в сто раз круче»;

«Ох!.. Непростое решение… Успеха, Глаша»;

«В добрый путь и самых лучших новых проектов», — написали фолловеры.

Глафира Тарханова известна также зрителю по работе в сериалах «Гибель империи», «Громовы», «Измены» и многих других. Она воспитывает четырех сыновей от актера Алексея Фадеева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Глафиры Тархановой рассказал об интимной жизни после домашних родов.