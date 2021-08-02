Глафира Тарханова покинула театр «Сатирикон» после 20 лет работы: «Я фрилансер»
Звезда сериала «Измены» призналась, что расставание с работой и коллегами для нее дается непросто.
Фото: Instagram @glafiratarhanova
Актриса Глафира Тарханова, известная зрителям по роли в сериале «Измены», покинула театр «Сатирикон» после 20 лет работы. Об этом она сообщила своим поклонникам накануне в Instagram, признавшись при этом, что глубоко переживает перемены.
«Расставание… Это всегда непросто… Я — фрилансер…» — объявила она в микроблоге.
К слову, 37-летняя актриса выразила огромную благодарность театру и напомнила, что поставила личный рекорд за годы службы.
«Я благодарна всем и каждому! Особенно моему главному педагогу Константину Аркадьевичу Райкину: за веру в меня, за возможности и за чуткое отношение! Четыре моих декрета — это рекорд в театре „Сатирикон“. Спасибо, за терпение!» — поблагодарила Тарханова.
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Артистка отметила, что надеется на встречи с коллегами в кино. О причинах ухода или возможных скандалах Глафира ничего не упомянула. Уже в своей другой публикации Тарханова заявила, что открыта к предложениям по работе.
«Мой уход из государственного театра не означает моего ухода из профессии. В театральных коммерческих проектах, кино, телефильмах я продолжаю работу», — написала она.
Актриса отметила, что находится в ожидании особенного творчества. Поклонники же принялись ее поддерживать в комментариях.
«Поздравляю с важным этапом, дорогая. Ты мощь сила и талантище. Все будет в сто раз круче»;
«Ох!.. Непростое решение… Успеха, Глаша»;
«В добрый путь и самых лучших новых проектов», — написали фолловеры.
Глафира Тарханова известна также зрителю по работе в сериалах «Гибель империи», «Громовы», «Измены» и многих других. Она воспитывает четырех сыновей от актера Алексея Фадеева.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Глафиры Тархановой рассказал об интимной жизни после домашних родов.
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