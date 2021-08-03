Сменившую имидж Любовь Успенскую не смогли отличить от Аниты Цой

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Виктория Андреева
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67-летняя певица посетила нового стилиста. Образ получился удачным или нет?

Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Звезда шансона Любовь Успенская, как истинная женщина-артистка, обожает экспериментировать с образами. Еще несколько лет назад она была скромной тихоней, вчера — сексапильной кокеткой, а сегодня вновь сменила амплуа. Теперь она — нежная леди.

В Instagram 67-летняя Успенская выложила свежие фото «обновленной» себя. Стилист сделала певице безупречное лицо, подобрав идеальный тональный крем, широкие густые брови, подчеркнула глаза ультрачерной подводкой и добавила объема ресницам за счет дополнительных «пучков». Вместо привычной алой помады на губах селебрити красовался легкий нюд.

«Я очень люблю перемены! Самое главное, если ты делаешь перемены и меняешь руку мастера, надо, чтобы эта рука тебя чувствовала, видела и любила. А менять шило на мыло — это не про меня», — поделилась мыслями с фанатами Любовь Залмановна.

Instagram @uspenskayalubov_official

Судя по комментариям к посту, фанаты явно не ожидали увидеть любимицу в новом образе. Юзеры сразу поделились на два условных лагеря: одни хвалили артистку, другие призывали немедленно «вернуть все обратно».

«Брови — карикатура! Убрать лучше, чем такой страх»;

«Как будто пластиковая…»;

«Еще пару штрихов — Анита Цой получится!»;

«Да уж, согласна», — обсуждали Любовь Успенскую фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит сегодня похорошевшая дочь Любови Успенской.

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