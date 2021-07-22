Любовь Успенская впервые за долгое время вышла с похорошевшей дочерью в свет

|
Елизавета Мареныч
1 173

Родственницы вместе посетили светское мероприятие, на котором собрались многие звезды.

Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Известная российская певица Любовь Успенская впервые за долгое время вывела в свет похорошевшую и обновленную дочь Татьяну. Не так давно родственницы вместе посетили звездную премию Fashion TV. На опубликованных в сети кадрах со светского мероприятия мать и дочь выглядели невероятно счастливыми.

Instagram @uspenskayalubov_official

Для выхода в свет Успенская вместе с дочерью подобрала роскошный наряд. Королева шансона предстала в белом облегающем комбинезоне с вырезом на груди. Звездная наследница практически в точности повторила образ знаменитой матери, облачившись в голубой костюм.

«Для меня сегодня самое важное, что моя дочь рядом, что мы прошли все трудности и начали новую жизнь!» — призналась популярная исполнительница.

Напомним, что почти два года в семье Успенской не утихали скандалы. Единственная дочь артистки заявляла, что мать жестоко обращается с ней и насильно удерживает дома. Впоследствии Татьяна эмигрировала в Соединенные Штаты, где принялась оскорблять родительницу. Однако весной текущего года все же произошло долгожданное примирение родственниц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики не узнали наследницу Успенской, которая совсем недавно перенесла еще одну пластическую операцию.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
74.49
0.14 87.60
-0.17
Как рассчитать счастливое число по дате рождения?

Последние новости

10:33
Первого замминистра экологии Хакасии допросили по делу о крупном хищении
10:28
Беременная Лиза Арзамасова помогла Илье Авербуху посадить елочки в Сочи — фото
10:19
Уникальный военный броневик нашли на дне реке в Новгородской области
10:11
Оскорбленные спектаклем с Ахеджаковой ветераны обратились в Генпрокуратуру
10:02
Как рассчитать счастливое число по дате рождения?
10:02
От священника Иоанна до доктора Быкова: 55 фактов об Иване Охлобыстине

Сейчас читают

«Рубин» продал защитника Карла Старфельта в «Селтик», кто заменит его в составе
В Сети появилось видео скандального отдыха депутата КПРФ Бондаренко
В Москве братья стали жертвами аферы с айфонами на 3,5 млн рублей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака