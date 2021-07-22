Любовь Успенская впервые за долгое время вышла с похорошевшей дочерью в свет

Известная российская певица Любовь Успенская впервые за долгое время вывела в свет похорошевшую и обновленную дочь Татьяну. Не так давно родственницы вместе посетили звездную премию Fashion TV. На опубликованных в сети кадрах со светского мероприятия мать и дочь выглядели невероятно счастливыми.

Instagram @uspenskayalubov_official

Для выхода в свет Успенская вместе с дочерью подобрала роскошный наряд. Королева шансона предстала в белом облегающем комбинезоне с вырезом на груди. Звездная наследница практически в точности повторила образ знаменитой матери, облачившись в голубой костюм.

«Для меня сегодня самое важное, что моя дочь рядом, что мы прошли все трудности и начали новую жизнь!» — призналась популярная исполнительница.

Напомним, что почти два года в семье Успенской не утихали скандалы. Единственная дочь артистки заявляла, что мать жестоко обращается с ней и насильно удерживает дома. Впоследствии Татьяна эмигрировала в Соединенные Штаты, где принялась оскорблять родительницу. Однако весной текущего года все же произошло долгожданное примирение родственниц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики не узнали наследницу Успенской, которая совсем недавно перенесла еще одну пластическую операцию.