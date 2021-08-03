Синоптики предупредили о торнадо и «камнях с неба» в ряде регионов РФ

Торнадо и «камни с неба» пообещал жителям Среднего Поволжья ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил, что вся синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта, который смещается к востоку от Москвы.

По словам Тишковца, вторжение холода после незабываемо жаркой погоды вызвало «взрывной рост» гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 километров. Так что ливней и гроз, возможно, с градом и шквалистым ветром, не избежать.

Постепенно сдвигающийся холодный фронт уже принес торнадо в Тверскую область. Однако уже завтра «на линии огня» окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан и Саратов. По словам синоптика, в Поволжье впору объявлять «боевую тревогу», так как опасные вихри придут туда очень скоро.

«Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять десятитонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью… „Камни“ с неба завтра ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье», — цитирует ТАСС Тишковца.

Столице, добавил синоптик, торнадо не грозят. Непогода будет мирной — москвичей ожидают непродолжительные дожди и прохлада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли и 15 пострадали в результате урагана в Тверской области. Ветер там был настолько сильным, что до основания разрушал дома из пеноблоков.