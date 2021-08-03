Синоптики предупредили о торнадо и «камнях с неба» в ряде регионов РФ
По данным метеорологов, природа проявит агрессию на востоке и юго-востоке страны уже меньше, чем через день.
Фото: depositphotos / sdecoret
Торнадо и «камни с неба» пообещал жителям Среднего Поволжья ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил, что вся синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта, который смещается к востоку от Москвы.
По словам Тишковца, вторжение холода после незабываемо жаркой погоды вызвало «взрывной рост» гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 километров. Так что ливней и гроз, возможно, с градом и шквалистым ветром, не избежать.
Постепенно сдвигающийся холодный фронт уже принес торнадо в Тверскую область. Однако уже завтра «на линии огня» окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан и Саратов. По словам синоптика, в Поволжье впору объявлять «боевую тревогу», так как опасные вихри придут туда очень скоро.
«Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять десятитонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью… „Камни“ с неба завтра ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье», — цитирует ТАСС Тишковца.
Столице, добавил синоптик, торнадо не грозят. Непогода будет мирной — москвичей ожидают непродолжительные дожди и прохлада.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли и 15 пострадали в результате урагана в Тверской области. Ветер там был настолько сильным, что до основания разрушал дома из пеноблоков.
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