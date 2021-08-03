Возмужавший сын Валерия Золотухина стал точной копией отца: «Даже прищур тот же»

Российская актриса Ирина Линдт впервые за долгое время показала 16-летнего сына Ивана, рожденного от ныне покойного народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. Трогательными семейными снимками девушка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Как заставить 16-летнего сына сфотографироваться вместе с мамой или хотя бы одному? Варианты: никак, тайком через окно, дать свои солнечные очки или дождаться хорошего настроения! Мой Ванюша!» — подписала Ирина Линдт пост.

Instagram @lindt.irina

На кадрах актриса позирует со звездным наследником во время отдыха на Мальдивах. При этом в глаза сразу бросается удивительная схожесть Ивана с отцом. Пышная шевелюра, аристократичная внешность, светло-зеленые глаза — юноша выглядит точно так же, как и Валерий Золотухин в молодости. В комментариях поклонники также отметили, что знаменитый наследник как две капли воды похож на родителя.

«Как можно так родить клона Золотухина, это невероятно!»

«Вылитый папа! Даже прищур тот же!»

«Какой Ваня красавец! Копия отца», — писали они.

В комментариях также отметилась и возлюбленная Ильи Авербуха — актриса театра и кино Лиза Арзамасова. Под постом звезда «Папиных дочек» написала восторженный отзыв, оставив несколько смайликов в виде огня и сердец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты удивились сходству сыновей Стоцкой и Киркорова.