Певица МакSим еще не осознала, что находилась в коме порядка полутора месяцев

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Карина Исхакова
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Артистка может состоятельно дышать, есть и разговаривать.

Певица МакSим еще не осознала, что находилась в коме порядка полутора месяцев

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица МакSим еще не осознала, что находилась в коме порядка полутора месяцев. Пару дней назад исполнительницу хита «Знаешь ли ты» вывели из состояния медикаментозного сна. Знаменитость успела пообщаться со своей мамой и дочерями, но пока только по видеосвязи. По словам директора артистки Маргариты Соколовой, Марина Максимова (настоящее имя певицы - Прим.ред.) не может поверить, что она полтора месяца пребывала в состоянии искусственной комы.

«Она только начинает осознавать, что с ней произошло, что она была в коме так долго. Конечно, для Марины это время на аппаратах пролетело гораздо быстрее, чем для всех, кто за нее переживал. Она — боец, не ноет, не жалуется», — цитирует Маргариту Соколову Starhit.ru.

По словам директора певицы, у МакSим появились силы, она может самостоятельно сидеть. Артистка свешивает ноги с кровати, но пока не ходит — врачи не разрешают. Тем не менее говорить о выписке знаменитости из больницы пока рано.

Певица МакSим была госпитализирована с подозрением на коронавирус 15 июня. ПЦР-тесты показывали отрицательный результат. Состояние исполнительницы стало ухудшаться. Ее ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, а после ЭКМО (насыщение кислород через кровь). За новостями о состоянии знаменитости, с замиранием сердца, наблюдала вся страна. О том, что Марина Максимова вышла из комы, сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

Ранее 5-tv.ru писал, что директору певицы МакSим с ней поговорить. Во время беседы артистка была в хорошем расположении духа и даже смеялась.

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