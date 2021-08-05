В туристическом районе Хакасии расследуют массовое убийство пяти человек

В Хакасии расследуют массовое убийство пяти человек. Трагедия произошла в популярном для туристов Ширинском районе у озера Джиримское. Следствие подозревает в совершении преступления бывшего уголовника, отсидевшего 18 лет за убийство двоих. Недавно он вернулся из мест заключения в родной поселок.

По информации 5-tv.ru, мужчина задержан местными жителями. Они догнали его на машине и сбили. Свидетели рассказали, что подозреваемый бегал по всей деревне и стучался в дома.

В этот раз его жертвами стала целая семья. Как сообщает 19.ru, в доме были обнаружены зарезанными мужчина, женщина, их 20-летний сын и семилетняя внучка. Позже в огороде было обнаружено тело брата главы семьи. Предположительно, он пытался убежать от убийцы.