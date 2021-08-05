Мать Голубкиной о кровном родстве актрисы с Баталовым: «Зачем опровергать?»

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Виктория Андреева
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Долгое время считалось, что отец успешной леди — сценарист и режиссер Николай Щербинский-Арсеньев. Но работница одной культурной организации Москвы рассказала иную «правду».

Мать Голубкиной о кровном родстве актрисы с Баталовым: «Зачем опровергать?»

Фото: Globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova;

Слухи о том, что родным отцом актрисы Марии Голубкиной является ныне покойный народный артист СССР Алексей Баталов — «полный бред». Об этом заявила мать селебрити, советская актриса Лариса Голубкина.

Звезда кинематографа очень удивилась, узнав, что ее дочь записывают в наследницы к разным мужчинам. Она напомнила, что Марии 47 лет, и посоветовала любителям хайпа прекратить «копаться в чужом белье».

«Что вы роетесь где-то? Кому это в голову ударило? Такой бред. Что это дает, кому? Кто чего приобретает? Какая-то пустота, так глупо. Зачем мне опровергать то, что ко мне не имеет никакого отношения? Что я буду лезть не в свои сани?» — возмущалась мама Голубкиной.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

NEWS.RU отмечает, что громкое заявление накануне сделала экс-администратор «Москонцерта» Нина Федорова. Женщина объявила, что режиссер Николай Щербинский-Арсеньев не кровный отец Марии. По версии дамы, он просто когда-то пригрел ее и Ларису Ивановну у себя, отчего все и сделали «неправильные выводы». Работница культурной организации уверяла, что у Голубкиной был бурный роман с Баталовым — отсюда и общая дочка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после расставания с Николаем Щербинским-Арсеньевым Лариса Голубкина вышла замуж за актера Андрея Миронова. Именно его Мария и считала своим отцом, хотя по факту тот был только отчимом.

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