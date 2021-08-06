Видео с места жесткого смертельного ДТП с участием девяти машин под Ростовом

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием девяти легковых и грузовых авто. По предварительным данным, в аварии погибли четыре человека, среди которых — ребенок.

Сообщается, что на дороге столкнулись семь легковых авто (Toyota Camry, Renault Logan, Toyota Avensis, Chevrolet Orlando, Hyundai Santa Fe) и два грузовика — КАМАЗ и Scania.

5-tv.ru публикует видео и фото с места происшествия. На кадрах видно, что одна из легковушек до половины находится под искореженной от удара кабиной КАМАЗА, а другая вдребезги разбита после столкновения c другой тяжелой фурой.

Информация о том, пассажиры каких именно авто погибли разнится. Предполагается, что среди погибших есть годовалый младенец из Chevrolet, 24-летняя девушка и 49-летняя женщина из Hyundai. Личность четвертой жертвы устанавливается. Еще четверо госпитализированы в одну из ближайших больниц, медики оценивают их состояние как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму грузовик на скорости протаранил пять легковушек.