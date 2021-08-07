🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Периодически паниковать — одна из ваших вредных привычек. Если долгое время все идет хорошо, вы начнете нервничать хотя бы поэтому. Звезды рекомендуют вам взглянуть на ситуацию с позитивной точки зрения, даже, если вы утопаете в трудностях и неурядицах. Пусть кажется, что планам не суждено сбыться — не отступайте. Когда обстоятельства станут сильнее вас, на помощь придет удача, а она определенно сейчас на вашей стороне!

В последнее время вам часто приходится чувствовать себя обессиленными и опустошенными, верно? И это неудивительно, безотказные Близнецы! Стремление всем угодить и помочь — не дурное само по себе. Проблема лишь в степени вашей вовлеченности. Взвалить все свои и чужие проблемы на одни плечи — провальное решение. Делегируйте обязанности, обращайтесь за поддержкой, отказывайтесь от чрезмерной нагрузки и отстаивайте, в конце концов, свои интересы!

Шагать в неизвестность страшно, и в этом страхе нет ничего постыдного. Но вы, кажется, слишком долго готовитесь к прыжку, хотя все условия для успеха уже перед вами. Путь был непростым, но вы преодолели все препятствия, пора действовать, несмотря на волнение. Призыв двигаться вперед относится как к профессиональной, так и к личной жизни. Отбросьте сомнения! Путь вас ведут порывы сердца, они не обманут!

Космический совет: не забудьте отблагодарить тех, кто помогал вам на трудном пути к успеху.

Вы добились многого, это трудно оспорить. Однако не все из достижений — исключительно ваша заслуга, верно? Вспомните, кто всегда был рядом и поддерживал вас, кто помог преодолеть преграды за счет своего влияния и связей, кто дал ценный совет и попал в цель. Все эти люди, пусть сделавшие даже минимальный вклад в ваше будущее, достойны благодарности и почтения. Не откажите им.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 августа, убывающая Луна в знаке Лев располагает к движению и активным действиям для достижения поставленных целей. Для многих представителей астрологического круга успешными станут спортивные состязания, а также мероприятия в творческом или рабочем коллективе. Отличное время для работы на сплочение команды и семейного досуга. Общайтесь, радуйтесь жизни, не отказывайте окружающим в своем внимании и заботе — Вселенная ответит щедрыми дарами.

♌ Лев

Львам свойственно создавать образ, даже, если по сути они ему не соответствуют. Многим представителям этого знака годами удается играть роль, но однажды маску все-таки придется снять. В этот момент вы испытаете невероятное разочарование, как и тот человек, перед которым разыгрывался спектакль. Помните: не существует цели, ради которой стоит притворяться кем-то другим. Ваша честность — залог благополучных отношений с людьми и успеха в карьере.

Космический совет: не стоит изменять себе даже ради большой любви.

♍ Дева

Момента горькой правды не избежать, милые Девы: все, что происходит вокруг — не только обстоятельства, но и результат вашего выбора. Не стоит сетовать на недоброжелателей, нехватку таланта, чью-то проворность, если не получили желаемое. Лучше подумать, как можно было действовать! И использовать свой опыт в будущем. Вы сами творите свою реальность наравне со Вселенной.

Космический совет: не сбрасывайте ответственность за свою жизнь на судьбу. Кое-что и вы решаете!

♎ Весы

Если вы регулярно не хотите вставать с постели и отправляться на работу, значит это не ваша работа. Значит, вы зачем-то взяли на себя чужие обязанности, а потому выполняете их, мягко говоря, без энтузиазма. Едва ли при таком подходе можно рассчитывать на продвижение по службе и рост дохода. Представьте, что денег у вас предостаточно. Чем бы вы тогда занимались? Возможно, задав себе этот вопрос, вы найдете сферу, в которой станете успешными. Попробовать стоит!

Космический совет: только работа в удовольствие позволит достичь больших высот и благосостояния.

♏ Скорпион

Нельзя сказать, что в вашем мире все идеально, Скорпионы. Однако вы умеете взглянуть на ситуацию с позитивной точки зрения и даже в катастрофе увидеть пользу. Этот талант нужно поддерживать в себе, он — одна из главных ваших жизненных сил! Не забывайте об этом! Прекрасным даром обязательно поделитесь и с любимыми людьми. Ваша улыбка и внимание так нужны им. Звезды советуют обнять и приласкать родителей, друзей и возлюбленных.

Космический совет: разделите радость жизни с близкими, проведите время с семьей.

♐ Стрелец

У всех нас есть представление о жизни, которую мы хотим создать, и о том, что нам нужно для достижения желаемой цели. Однако, когда что-то не получается, мы быстро перенимаем нарратив неудач. 7 августа нужно отказаться от этого разрушительного пути, даже если обстоятельства действительно складываются не в вашу пользу. Это поможет вам выйти за рамки иллюзий хаоса и понять, что все разворачивается в соответствии с божественным провидением.

Космический совет: даже если все валится из рук, помните, у Вселенной на вас большие планы.

♑ Козерог

Пусть отовсюду звучит призыв взять жизнь в свои руки и прогрызать путь к победе, иногда биться бесполезно. Вам, настырные Козероги, жизненно необходимо научиться узнавать моменты, когда нужно смириться с действительностью. Жизнь состоит из многих аспектов, и вы являетесь ее сотворцом, но не все зависит от вас. Постарайтесь объективно оценить реальность и понять, с чем еще стоит побороться, а что необходимо отпустить.

Космический совет: откажитесь от тщетных усилий изменить реальность, проявите смирение.

♒ Водолей

Вы как обладатель большого жизненного и профессионального опыта часто действуете не раз испытанными шаблонами, не так ли? Во многих ситуациях этот метод работает, бесспорно, но рано или поздно вам придется импровизировать. И тут-то вы окажетесь в ловушке собственных рамок! Вы не робот, вы способны на многое, нужно лишь разрешить себе действовать нелинейно, интуитивно, прислушиваясь к внутреннему голосу.

Космический совет: дайте себе чуть больше свободы, чтобы идти в ногу со временем.

♊ Рыбы

От людей и обстоятельств, которые разочаровывают и огорчают, не сбежать. Не каждый ваш день будет сплошной радостью, не каждое решение — верным, не каждый друг будет надежным. Но с вашей склонностью концентрироваться на самых мрачных моментах необходимо работать, иначе скоро вы научитесь из мелкой неурядицы раздувать трагедию всей жизни. За черной полосой всегда приходит белая, поверьте!

Космический совет: самый темный час — он перед рассветом, не забывайте об этом!

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