Звезда сериала «Пятницкий» Батырев показал миру свою идеальную женщину

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Виктория Андреева
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Новая избранница моложе актера почти на 15 лет. О чувствах к ней он готов кричать!

Звезда сериала «Пятницкий» Батырев показал миру свою идеальную женщину

Фото: Instagram @b.a.t.o.n

Звезда сериала «Пятницкий» Антон Батырев несколько лет числился в списке самых завидных женихов России. После развода с актрисой Евгенией Лозой, претенденток на руку и сердце творца было немало. Но лишь одна сумела покорить его красотой и умом. О любви к этой женщине актер готов кричать и днем, и ночью.

Новая избранница моложе 40-летнего Батырева почти на 15 лет. По слухам, она не связана с миром шоу-бизнеса. Не так давно в интервью актер признался, что встретил любимую совершенно случайно, на улице: от красавицы Анны Савельевой оторвать взгляд было просто невозможно.

Антон Батырев не скрывает: с молодой особой ему безумно интересно. С ней он хочет создать крепкую семью, с ней обзавестись детьми. Ну а пока фанаты угадывают дату свадьбы влюбленных, актер посвящает Анне нежные посты в Instagram.

«Самое ценное в человеке — это соответствие внутренней красоты и внешней. В тебе идеально все», — подписал фото любимой Батырев.

 
 
 
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Публикация от Антон Батырев (@b.a.t.o.n)

«Надо ценить мужчин, которые не стесняются восхищаться своей женщиной»,

«Очень красивая пара!»

«Счастья вам, дорогие!» — писали юзеры в комментариях под снимком.

«Дни.ру» напоминают, что Антон Батырев был женат три раза. О разводе с последней супругой — Евгенией Лозой — шоумен совсем не жалеет. Он рассказывал, что причиной тому было банальное несоответствие характеров. Актер очень рад, что в этом союзе не родились дети. Иначе принять решение о расставании было бы куда сложнее. При этом, от предыдущих отношений у звезды есть несовершеннолетний сын Добрыня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рэпер ST начал писать песни для Ольги Бузовой. Многие заподозрили его в тайной влюбленности.

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