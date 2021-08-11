Климатолог об ожидающих Украину стихийных бедствиях: «Это будет ад»
По словам эксперта Светланы Краковской, мир уже прошел точку невозврата в проблеме климатических изменений.
Фото: Depositphotos / vchalup2
Украину ждет настоящий «ад» из-за изменения климата — эксперт Светлана Краковская предрекла стране множество стихийных бедствий. Климатолог заявила, что последствия постоянного повышения температуры воздуха будут катастрофическими и, возможно, необратимыми.
Как отметила Краковская, «точка невозврата» в плане погодных перемен на всей планете уже пройдена. Ежегодно украинские специалисты фиксируют все больше дней, когда температура воздуха превышает 35 градусов. Это может привести к засухам, наводнениям, мощным и продолжительным ливням, землетрясениям и другим опасным для человека проявлениям буйства природы.
По словам Краковской, многочисленные катаклизмы и разрушительные бедствия неизбежны «при жестком сценарии», то есть в случае, если мировое сообщество не попытается остановить климатические изменения.
«Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится, потому что это будет ад», — цитирует эксперта «Украинская правда».
Прежде об угрозе экологической катастрофы международного масштаба заявлял вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он уверен, что заброшенные шахты Донбасса, не ровен час, будут затоплены. А виновником Резников назвал советскую власть, которая якобы проводила там ядерные испытания, после чего подземные воды стали радиоактивными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Токио и его окрестности были разрушены мощным тайфуном вскоре после окончания Олимпиады-2020. Несколько городов оказались под водой, экстренные службы сообщают о пропавших без вести и множестве раненных.
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