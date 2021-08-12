На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти Пеньковой

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Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым необходимо дорогостоящее лечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Увидеть такую красоту очень хочет и героиня нашего следующего сюжета. Вот только жизнь Насти Пеньковой может прерваться в любой момент. У девочки апластическая анемия.

Единственный шанс на спасение — это пересадка костного мозга. Донора уже нашли. Но сначала нужно провести забор клеток и их активацию. А это стоит очень дорого — больше двух миллионов рублей. Таких денег у семьи Насти просто нет.

Сегодня в рамках нашей традиционной акции «День Добрых Дел» мы вместе с фондом «Подари жизнь» собираем эти деньги. Все, что нужно, это отправить SMS на номер 6162 с указанием суммы, которую вы готовы пожертвовать.

С девочкой, которая очень надеется на вашу помощь, познакомилась корреспондент МИЦ «Известия» Елена Хмура. Подробности в репортаже.

Тема:
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