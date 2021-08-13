Воронежец о спасении пострадавшей при взрыве в маршрутке: «Принес ее ноги»

Очевидец прогремевшего на всю страну ЧП в Воронеже Игорь Пахачев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как помогал пострадавшим при взрыве в маршрутке спастись. В момент происшествия мужчина возвращался из ближайшего магазина с супругой и детьми.

«Дело было так. Мы возвращались из магазина за покупками. На остановке встал этот автобус, начали люди садиться в него. Все в обычном режиме. Произошел взрыв. Начали все разбегаться в разные стороны, паника. Якобы начали кричать: „Сейчас взорвется вторая остановка“. Я понял, что это несчастный случай. Рванул туда», — сказал он.

Затем Игорь Пахачев залез в «предпоследнее заднее окно автобуса», где поначалу увидел девочку 11-12 лет. Пострадавшую зажало между сидениями. У нее, по предположению очевидца, были сломаны ребра.

«Мы ее вытянули. Она очень сильно кричала. Вынесли из автобуса. Потом увидел девочку. Я говорю ей: „Зайка, зайка, как тебя звать?“. Она: „Оля, Оля“. Это девочка, которая скончалась. Я принес ее ноги. Говорю: „Вот твои ножки, не переживай, сейчас тебе их пришьют, все нормально“», — продолжил он.

Следом Игорь стал перетягивать ноги пострадавшей ремнями, чтобы остановить сильное кровотечение. Однако жительницу Воронежа, которая направлялась поздно вечером домой, так и не удалось спасти.

«Плохо, что закончилась этой Оли жизнь. Ехала домой девочка. Обе ноги оторвало. Я ее за попу поднял. Начал подымать, смотрю — у меня кость на руке лежит, бедро», — рассказал свидетель ЧП.

По словам очевидца, взрывная волна шла снизу — по этой причине находившиеся в автобусе люди получили травмы именно нижних конечностей. При этом версию о взрыве газового баллона Игорь Пахачев опровергает, утверждая, что транспортное средство было на дизельном топливе.

«Подоставали, помогли, кому смогли. Пособирал потом личные вещи пострадавших — рюкзаки, кошельки, мобильные телефоны. Положил водителю на капот. Начал ему говорить, что я вещи людей поскладывал. Он мне начал кричать: „Меня главный механик убьет. Что мне говорить главному механику?“ Водитель тоже был в шоке. Вообще не соображал, что происходит», — подытожил он.

Напомним, в результате взрыва автобуса в Воронеже, по последним данным, пострадали 17 человек. Одной женщине пришлось ампутировать ноги, она скончалась. О том, что скончалась еще и девочка, официальной информации не поступало. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилось новое видео с моментом взрыва в маршрутке в Воронеже.