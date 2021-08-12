Появилось новое видео с моментом взрыва в маршрутке в Воронеже

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Игорь Рязов
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По предварительной информации, число пострадавших после ЧП в автобусе увеличилось до 16 человек.

Фото, видео: Instagram @spletnitsa.voronezh; Telegram @vrn01

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

Появилось еще одно видео момента взрыва переполненной маршрутки в центре Воронежа. Его снял регистратор, установленный в автомобиле, ехавшем прямо за автобусом.

На кадрах видно, как маршрутное такси, которое находилось вблизи остановки, буквально разорвало. В этот момент мимо проезжала Газель, ее задело взрывной волной.

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, взрыв в автобусе ПАЗ в Воронеже произошел около девяти вечера. Взрывной волной вырвало обшивку маршрутки. Предварительно, в ней находилось около 30 человек. Очевидцы говорят, что обычно в этом время много людей.

По последним данным, предварительно, ранения получили 16 человек. Одна из пострадавших скончалась – женщине ампутировали ноги. На место происшествия выехали заместитель областного прокурора и районный прокурор. Также проводится проверка транспортной компании, производившей перевозку. Возбужденно уголовное дело.

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