Спустя секунды после взрыва: появилось видео спасения людей из маршрутки в Воронеже

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 465

По последним данным, в результате ЧП в автобусе пострадали 17 человек. Одна женщина скончалась.

Фото, видео: ТАСС / Бражникова Кристина; 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых запечатлено спасение людей после мощного взрыва в маршрутке в Воронеже. Кадры были сделаны спустя секунды после ЧП.

На присланных очевидцем видео можно заметить, что неравнодушные прохожие сразу же после взрыва бросились на помощь пострадавшим. Людей вытаскивали из взорвавшегося автобуса и оказывали им первую помощь.

Пострадавшие были в крови. У многих были травмированы ноги. Некоторые не могли самостоятельно стоять. Одна из женщин лежала на земле прямо рядом с автобусом. Повсюду разбросаны обломки и осколки. Взрыв также повредил остановку, у которой в момент инцидента стояли люди.

«Это просто ужас, крыша вся раскрылась, бока все вырвало у него», — сказал снимавший последствия взрыва очевидец.

ЧП в Воронеже произошло 12 августа около девяти часов вечера. Автобус находился на остановке, в него заходили пассажиры. Как только двери за последним из них закрылись, прогремел взрыв. От автомобиля остался один каркас — обшивку снесло взрывной волной. Ранее 5-tv.ru ранее публиковал видео с места происшествия, а также видео с моментом взрыва.

По последним данным, пострадали 17 человек, одна женщина скончалась. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан».

Согласно одной из версий, трагедия могла произойти из-за взрыва газа. Однако на этом автобусе не должно было находиться газобаллонного оборудование. В техпаспорте сказано, что он был дизельным. Продолжается расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перевозчик взорвавшейся в Воронеже маршрутки незаконно переводил машины на газ.

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