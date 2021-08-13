Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже: «Стало темно, обдало жаром»

Пассажир взорвавшегося накануне в Воронеже автобуса Людмила Золотарева рассказала, что происходило в салоне в страшный момент. Женщина не заметила ничего подозрительного, когда зашла в маршрутку. Кроме того, она была увлечена телефонным разговором. По ее словам, взрыв за спиной раздался настолько неожиданно, что она не поняла поначалу, что это было.

«Сидела напротив и вдруг слышу — хлопок. Я даже взрыва не слышала, сразу темно стало в салоне и жаром обдало. И потом уже люди стали выходить, и я тоже стала за ними выходить. Телефон там потеряла. Я впереди сидела, второе или третье сиденье. Все кричали и сразу стали выбегать… Я видела, люди друг другу помогали, как-то быстро все выбежали. Кажется, мужчина или парень между сиденьями лежал. Сотрудники МЧС, когда приехали, они его доставали», — поделилась Золотарева.

Самой женщине удалось избежать серьезных травм, но чувствует она себя пока очень слабой — болит ушибленная нога, в голове шум, который стал чуть тише, но еще не прошел. Ее снесло взрывной волной, ударилась о спинку впередистоящего кресла.

Взрыв прогремел около девяти часов вечера — маршрутка в этот момент стояла на остановке общественного транспорта. В салоне находились 35 человек. Как только двери закрылись, и водитель приготовился трогаться, раздался хлопок, окна и обшивка разлетелись в стороны, остался буквально один каркас с развороченной кабиной. Пострадали 17 человек, одна женщина скончалась, по данным медиков, ей оторвало обе ноги.

Как стало известно 5-tv.ru, воронежский перевозчик АТП-1 арендовал автобус у индивидуального предпринимателя. Незадолго до аварии транспорт пытались продать на сайте «Авито». Судя по данным контролирующих органов, за последние пять лет ни одна инспекция на предприятии не прошла без замечаний. Например, за февраль 2020 года МВД было выявлено девять нарушений. В 2021-м специалисты выявили два. Однако точная причина ЧП пока не названа.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, его поставили на контроль центрального аппарата ведомства. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий взрыва в воронежском автобусе.