Владелица взорвавшейся в Воронеже маршрутки рассказала, чем заправляли автобус

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 293

Наталья Радченко сообщила 5-tv.ru, что принадлежащим ей транспортом занимался ее сын.

Фото, видео: РИА Новости / Правительство Воронежа; 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

Наталья Радченко, которой официально принадлежит взорвавшаяся в Воронеже маршрутка, прокомментировала произошедшее ЧП. Она рассказала 5-tv.ru, чем заправляли автобус — газом или соляркой.

«Это сына автобус, но он оформлен на меня. (Заправляли — Прим. ред.) топливом, соляркой. Я в этом уверена, заправляли только соляркой», — рассказала Наталья.

По ее словам, автобус последний раз проходил техобслуживание около двух недель назад и был исправен. При этом женщина сильно удивилась тому, что автобус сдавался АТП-1 в аренду.

«Это только не с автобусом. Сын всегда смотрел за ним. Всегда своими ручками все собирал. Уже 15 лет работает. Он никогда никуда не сдает (автобус — прим. ред.), все делает сам. Они никогда никому не доверял», — сказала она.

ЧП в Воронеже произошло 12 августа около девяти часов вечера. Автобус находился на остановке, в него заходили пассажиры. Как только двери за последним из них закрылись, прогремел взрыв. От автомобиля остался один каркас — обшивку снесло взрывной волной. Ранее 5-tv.ru ранее публиковал видео с места происшествия, а также видео с моментом взрыва.

По последним данным, пострадали 17 человек, одна женщина скончалась — ей перед этим пришлось ампутировать ноги. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан».

Согласно одной из версий, трагедия могла произойти из-за взрыва газа. Однако на этом автобусе не должно было находиться газобаллонного оборудования. В техпаспорте сказано, что он был дизельным. При этом известно, что перевозчик взорвавшейся в Воронеже маршрутки незаконно переводил машины на газ. Продолжается расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский назвал вероятную причину ЧП в маршрутке Воронежа.

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Взрыв в маршрутке Воронежа
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