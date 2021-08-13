Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса: «Как бумажку оторвало крышу, уши звенят»

Два человека погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести после взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже. ЧП произошло вечером в четверг, 12 августа. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru водитель транспортного средства рассказал подробности случившегося. По словам Алексея, автобус работал на дизельном топливе, газовые баллоны в салоне установлены не были.

«Газ был? Не было. Он дизельный. Нарушения какие-то были? Не знаю, при мне ничего не выявлялось. Я не знаю, там нечему взрываться. Там антифриз проходит по это половинке. Колесо взрывается, у меня на других автобусах бывало такое — хлопнуло, ну там максимум защиту разорвет. Все, а такого не было ничего. А тут с пламенем прямо, видео все шлют, смотрели все. Чего мне теперь смотреть его?» — рассказывает мужчина.

Мужчина также отметил, что если бы на его автобус поставили какое-то оборудование, то он бы знал об этом. Скрывать такую информацию он бы не стал.

«Нет. Точно. Если бы точно у меня что-то ставилось, то я бы знал. Что с ним делалось — я знал. Потому что я, например, работаю, и какую-то неисправность нашел, то звоню, давайте устранять, поехали, исправили, устранили. Течь, например. У нас нигде не капало даже, не текло. Он у нас полностью сухой. Вакуум такой, что крушу сорвать, как бумажку оторвало крышу. Взрыв был в задней части, возле арки левого колеса, там. Заднее колесо, там две сидушки, они стоят так спиной друг к другу. Получается, когда лицом сидишь, там случилось. Уши звенят, но вроде ничего», — отметил водитель взорвавшегося автобуса, добавив, что камер в салоне автобуса не было

После ЧП, признался мужчина, он помогал пострадавшим людям, выводил их из автобуса, использовал аптечку, носил воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что утром 13 августа умерла еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже. Эту информацию в интервью 5-tv.ru подтвердил пресс-секретарь губернатора региона Артем Сокольников. Таким образом число жертв взрыва возросло до двух. Взрыв прогремел вечером в четверг, 12 августа. По данным 5-tv.ru, пострадал 21 человек. Две раненые женщины продолжают находиться в тяжелом состоянии.

Известно, что в момент взрыва маршрутный автобус находился на остановке, в него заходили пассажиры. Как только двери за последним из них закрылись, прогремел взрыв. От автомобиля остался один каркас — обшивку снесло взрывной волной. Ранее 5-tv.ru ранее публиковал видео с места происшествия, а также видео с моментом взрыва.

По последним данным, пострадал 21 человек, одна женщина скончалась — ей перед этим пришлось ампутировать ноги. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан».

Согласно одной из версий, трагедия могла произойти из-за взрыва газа. Однако на этом автобусе не должно было находиться газобаллонного оборудования. В техпаспорте сказано, что он был дизельным. При этом известно, что перевозчик взорвавшейся в Воронеже маршрутки незаконно переводил машины на газ. Продолжается расследование.

Тем временем информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что при координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему.

Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета РФ проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия.