Видео: могила Меньшова на Новодевичьем кладбище утонула в цветах

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Алексей Хитров
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Проститься с оскароносным режиссером пришли сотни простых людей и знаменитостей.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv,ru

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Могила Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище буквально утонула в цветах. Так поклонники простились с любимым актером и режиссером. Отдать Меньшову последний поклон в день его похорон пришли сотни простых людей.

На прощании с великим кинодеятелем присутствовали и многие его коллеги. В их числе актеры Александр Олешко, Данила Козловский, Дмитрий Харатьян, Владимир Машков, Валерий Гаркалин, Александр Пашутин, Александр Панкратов-Черный, Игорь Золотовицкий.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны режиссера Владимира Меньшова. Траурная церемония началась в 16 часов по московскому времени. Утром этого же дня гражданская панихида прошла по Владимиру Меньшову в московском Доме кино, где выступили близкие люди артиста и известные деятели кино. Кроме того, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе прошло отпевание Меньшова.

Как рассказывал 5-tv.ru, на церемонии прощания с режиссером одна из поклонниц упала в обморок. Вместе с другими почитателями таланта Меньшова женщина пришла проводить его в последний путь, однако неожиданно ей стало плохо — как раз в тот момент, когда она стояла в очереди к гробу.

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