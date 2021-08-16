Обгоревшие тела женщины и ребенка нашли у ж/д станции в Ленобласти

Обгоревшие тела женщины и ребенка обнаружили в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Трупы были найдены рядом с железнодорожной станцией 63-километр. Очевидцы заметили на шее ребенка провод. Рядом с телами также нашли канистру. На место инцидента выехала оперативно-следственная группа и выборгский городской прокурор. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Причины и детали случившегося устанавливаются, разыскиваются подозреваемые. Контроль за ходом и результатом проверки осуществляет прокуратура Петербурга.

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