Обгоревшие тела женщины и ребенка нашли у ж/д станции в Ленобласти

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Егор Измалкин
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Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

Фото, видео: СК РФ; Depositphotos / fouroaks

Обгоревшие тела женщины и ребенка обнаружили в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Трупы были найдены рядом с железнодорожной станцией 63-километр. Очевидцы заметили на шее ребенка провод. Рядом с телами также нашли канистру. На место инцидента выехала оперативно-следственная группа и выборгский городской прокурор. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Причины и детали случившегося устанавливаются, разыскиваются подозреваемые. Контроль за ходом и результатом проверки осуществляет прокуратура Петербурга.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото и видео с места смертельного ДТП в Ленобласти с тремя авто.

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